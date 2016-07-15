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«Ростов» сыграет с «Андерлехтом» в 3-м отборочном раунде ЛЧ

15 июля 2016, 13:23
32

Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов, по итогам которой определился соперника «Ростова». Команда Курбана Бердыева встретится с «Андерлехтом» из Бельгии.

Матчи запланированы на 26/27 июля и 2/3 августа. Первую встречу ростовская команда проведет на своем поле.

Третий отборочный раунд Лиги чемпионов

Путь представителей лиг

«Аякс» – ПАОК

«Спарта» Прага – «Стяуа»

«Шахтер» Донецк – «Янг Бойз»

«Ростов» – «Андерлехт»

«Фенербахче» – «Монако»

Путь чемпионов

«Русенборг» или «Норчепинг» – АПОЭЛ или «Нью-Сэйнтс»

«Динамо» Загреб или «Вардар» – «Динамо» Тбилиси или «Алашкерт»

«Олимпиакос» – «Шериф» или «Хапоэль» Беэр-Шева

«Астана» или «Жальгирис» – «Селтик» или «Линкольн»

«Тренчин» или «Олимпия» Любляна – «Легия» или «Зриньски»

«Виктория» Пльзень – «Карабах» или «Дюделанж»

«Астра» – «Копенгаген» или «Крузейдерс»

БАТЭ или «Сейняйоки» – «Хабнарфьордюр» или «Дандолк»

«Лудогорец» или «Младост» – «Црвена Звезда» или «Валлетта»

«Партизани» или «Ференцварош» – «Зальцбург» или «Лиепая»

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Ростов Андерлехт
Комментарии (32)
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Black Giz
1468578540
Не самый плохой вариант.
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_Kesh_Suntar_
1468578944
Пройдут норм
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волчарик
1468581219
удачи
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balaton78
1468581569
Ростову желаю победы!!! Хороший жребий!
Ответить
andr2112
1468581575
Могло быть гораздо хуже. Так что: вперед Ростов!! Удачи!!!
Ответить
FanatSerj
1468581849
Как билеты достать на игру? Кого убить надо? )) Это же писец будет полный. Но все равно ни у одной падлы-перекупщика не возьму билета.
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bringing
1468585858
Ростову огромной удачи,Вы можете.
Ответить
vgarakh
1468586512
Ростову только победы, пора уже в Европе пошухарить, а то они там закисли.
Ответить
neveldomha
1468587923
Шансов ноль, просто потому что их нет.
Ответить
mdu86
1468599168
Ростову УДАЧИ! Фенербахче-Монако сильная пара
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