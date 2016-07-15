«Ростов» сыграет с «Андерлехтом» в 3-м отборочном раунде ЛЧ

Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов, по итогам которой определился соперника «Ростова». Команда Курбана Бердыева встретится с «Андерлехтом» из Бельгии.
Матчи запланированы на 26/27 июля и 2/3 августа. Первую встречу ростовская команда проведет на своем поле.
Третий отборочный раунд Лиги чемпионов
Путь представителей лиг
«Аякс» – ПАОК
«Спарта» Прага – «Стяуа»
«Шахтер» Донецк – «Янг Бойз»
«Ростов» – «Андерлехт»
«Фенербахче» – «Монако»
Путь чемпионов
«Русенборг» или «Норчепинг» – АПОЭЛ или «Нью-Сэйнтс»
«Динамо» Загреб или «Вардар» – «Динамо» Тбилиси или «Алашкерт»
«Олимпиакос» – «Шериф» или «Хапоэль» Беэр-Шева
«Астана» или «Жальгирис» – «Селтик» или «Линкольн»
«Тренчин» или «Олимпия» Любляна – «Легия» или «Зриньски»
«Виктория» Пльзень – «Карабах» или «Дюделанж»
«Астра» – «Копенгаген» или «Крузейдерс»
БАТЭ или «Сейняйоки» – «Хабнарфьордюр» или «Дандолк»
«Лудогорец» или «Младост» – «Црвена Звезда» или «Валлетта»
«Партизани» или «Ференцварош» – «Зальцбург» или «Лиепая»