«Ростов» сыграет с «Андерлехтом» в 3-м отборочном раунде ЛЧ

Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов, по итогам которой определился соперника «Ростова». Команда Курбана Бердыева встретится с «Андерлехтом» из Бельгии.

Матчи запланированы на 26/27 июля и 2/3 августа. Первую встречу ростовская команда проведет на своем поле.

Третий отборочный раунд Лиги чемпионов

Путь представителей лиг

«Аякс» – ПАОК

«Спарта» Прага – «Стяуа»

«Шахтер» Донецк – «Янг Бойз»

«Ростов» – «Андерлехт»

«Фенербахче» – «Монако»

Путь чемпионов

«Русенборг» или «Норчепинг» – АПОЭЛ или «Нью-Сэйнтс»

«Динамо» Загреб или «Вардар» – «Динамо» Тбилиси или «Алашкерт»

«Олимпиакос» – «Шериф» или «Хапоэль» Беэр-Шева

«Астана» или «Жальгирис» – «Селтик» или «Линкольн»

«Тренчин» или «Олимпия» Любляна – «Легия» или «Зриньски»

«Виктория» Пльзень – «Карабах» или «Дюделанж»

«Астра» – «Копенгаген» или «Крузейдерс»

БАТЭ или «Сейняйоки» – «Хабнарфьордюр» или «Дандолк»

«Лудогорец» или «Младост» – «Црвена Звезда» или «Валлетта»

«Партизани» или «Ференцварош» – «Зальцбург» или «Лиепая»