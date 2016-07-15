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    Черчесов, Бердыев и Бородюк – в шорт-листе кандидатов на пост наставника сборной России

    В список кандидатов на должность главного тренера сборной России входят три российских специалиста. Сообщается, что РФС рассматривает в качестве претендентов на работу с национальной командой Станислава Черчесова, Курбана Бердыева и Александра Бородюка.

    В прошедшем сезоне Черчесов выиграл чемпионат и Кубок Польши с «Легией», Бердыев вместе с «Ростовом» занял второе место в РФПЛ, а Бородюк работал в «Кайрате», с которым в апреле расторг контракт.

    Ранее министр спорта РФ Виталий Мутко завил, что имя нового наставника сборной России будет объявлено до 30 июля.

    Источник: «Матч ТВ»

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    15.07.2016 15:30
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +18

      Wer-002 16 июля 2016, 00:23

      нам надо Гуса

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +21

      Reaktiv_05@mail.ru 15 июля 2016, 21:40

      Достоин только Бердыев

      1
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    • ...
      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 15 июля 2016, 18:50

      ....я конечно за кбб...но боюсь (та может это и клучшему), что он попросит натурализации сесара наваса, гацкана и азмуна....а так же ансалди, карадениза и алехандро домингеса (ну а что, человек еще играет)....и я даже берусь назвать состав сборной в этом случае!...думаю, угадаю на 99%....и, кстати!!!!....выступят то успешно!!!!!

      1
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 15 июля 2016, 18:39

      ....та бердыева назначат тока через труп мудко!!! хохлы ненавидят таджиков (они им конкуренты на рынках дешевой рабочей силы).....а назначат скорее всего пельменоухого....бородюк у хиддинка научился только панибратству с игроками!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +361

      sergan113 15 июля 2016, 18:32

      Бородюк , надо дать шанс человеку.В успехе 2008 г. и его заслуга есть. Пусть пробует хуже не будет точно.

      1
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 15 июля 2016, 18:21

      точно "лысый" будет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +225

      Billy Blaidd 15 июля 2016, 18:10

      Очень интересно было бы понаблюдать за работой Курбана Бердыева во главе сб. России, но мне кажется Черчесова назначат.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +101

      hodyrev 15 июля 2016, 17:08

      Берды-ев однозначно

      4
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 15 июля 2016, 16:31

      ООО, неужели обратили внимание на Бородюка... Человек столько лет в сборной проработал, хоть и не главным тренером. Дал бы ему шанс.

      Черчесов? Что он показал в клубах российских клубах? Ничего.

      Бердыев крутой, но он скорее всего останется в "Ростове".

      2
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 15 июля 2016, 16:10

      Да понятно уже, что Черчесов. Бородюк явно не дотягивает до ГТ сборной, максимум в тренерский штаб. А Бердыева совместителем никто не возьмет. Так что сборную возглавит лысый

      1
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      Рейтинг: +20

      Вованчик001 > Lester84 15 июля 2016, 16:28

      Только Курбанчик

      6
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      Рейтинг: +20

      Вованчик001 > Вованчик001 15 июля 2016, 16:28

      Никто кроме него не справится

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк > Вованчик001 15 июля 2016, 16:32

      Вованчик предлагает Курбанчика )))

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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > Lester84 15 июля 2016, 18:46

      ...соглашусь с тобой....хотя предпочтение отдаю КББ

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