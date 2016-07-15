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  • Черчесов, Бердыев и Бородюк – в шорт-листе кандидатов на пост наставника сборной России

Черчесов, Бердыев и Бородюк – в шорт-листе кандидатов на пост наставника сборной России

15 июля 2016, 15:30
15

В список кандидатов на должность главного тренера сборной России входят три российских специалиста. Сообщается, что РФС рассматривает в качестве претендентов на работу с национальной командой Станислава Черчесова, Курбана Бердыева и Александра Бородюка.

В прошедшем сезоне Черчесов выиграл чемпионат и Кубок Польши с «Легией», Бердыев вместе с «Ростовом» занял второе место в РФПЛ, а Бородюк работал в «Кайрате», с которым в апреле расторг контракт.

Ранее министр спорта РФ Виталий Мутко завил, что имя нового наставника сборной России будет объявлено до 30 июля.

Источник: «Матч ТВ»
Россия Россия Ростов Бердыев Курбан Черчесов Станислав Бородюк Александр
Комментарии (15)
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Lester84
1468588204
Да понятно уже, что Черчесов. Бородюк явно не дотягивает до ГТ сборной, максимум в тренерский штаб. А Бердыева совместителем никто не возьмет. Так что сборную возглавит лысый
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Сергей Свояк
1468589474
ООО, неужели обратили внимание на Бородюка... Человек столько лет в сборной проработал, хоть и не главным тренером. Дал бы ему шанс. Черчесов? Что он показал в клубах российских клубах? Ничего. Бердыев крутой, но он скорее всего останется в "Ростове".
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hodyrev
1468591701
Берды-ев однозначно
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Billy Blaidd
1468595409
Очень интересно было бы понаблюдать за работой Курбана Бердыева во главе сб. России, но мне кажется Черчесова назначат.
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pegas1276
1468596098
точно "лысый" будет
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sergan113
1468596759
Бородюк , надо дать шанс человеку.В успехе 2008 г. и его заслуга есть. Пусть пробует хуже не будет точно.
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Саня БУБА
1468597157
....та бердыева назначат тока через труп мудко!!! хохлы ненавидят таджиков (они им конкуренты на рынках дешевой рабочей силы).....а назначат скорее всего пельменоухого....бородюк у хиддинка научился только панибратству с игроками!!!
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Саня БУБА
1468597840
....я конечно за кбб...но боюсь (та может это и клучшему), что он попросит натурализации сесара наваса, гацкана и азмуна....а так же ансалди, карадениза и алехандро домингеса (ну а что, человек еще играет)....и я даже берусь назвать состав сборной в этом случае!...думаю, угадаю на 99%....и, кстати!!!!....выступят то успешно!!!!!
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Reaktiv_05@mail.ru
1468608059
Достоин только Бердыев
Ответить
Wer-002
1468617784
нам надо Гуса
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