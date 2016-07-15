Черчесов, Бердыев и Бородюк – в шорт-листе кандидатов на пост наставника сборной России

В список кандидатов на должность главного тренера сборной России входят три российских специалиста. Сообщается, что РФС рассматривает в качестве претендентов на работу с национальной командой Станислава Черчесова, Курбана Бердыева и Александра Бородюка.

В прошедшем сезоне Черчесов выиграл чемпионат и Кубок Польши с «Легией», Бердыев вместе с «Ростовом» занял второе место в РФПЛ, а Бородюк работал в «Кайрате», с которым в апреле расторг контракт.

Ранее министр спорта РФ Виталий Мутко завил, что имя нового наставника сборной России будет объявлено до 30 июля.