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Пять крутых вещей и достижений 1/8 финала Евро-2016

Игра пошла, голы полетели

Игры на вылет начались уныло. Скуку в первый день турнира разбавил разве что сумасшедший гол Шакири, который явно будет претендовать на лучший забитый мяч года. Швейцарцев, правда, от итогового вылета это не спасло. Поляки прошли их в серии пенальти. Уэльс разделался с Северной Ирландией благодаря автоголу, а неожиданно сбавившие обороты хорваты в тяжелой борьбе уступили португальцам. Казалось, что групповой этап еще продолжается.

Переломным моментом всего турнира можно считать фол в своей штрафной площади Поля Погба. Уже на второй минуте матча Франция – Ирландия номинальные аутсайдеры вышли вперед. Робби Брэди забил второй по скорости гол в истории Евро, оживив турнир. Когда, как не в такой сложный момент, проигрывающей команде нужно включать максимальные обороты? И французы включили. Во втором тайме от Ирландии не осталось ничего. Гризманн забил два, а вышедший на замену Жиньяк за 15 минут мог четырежды пробить разнервничавшегося Рэндолфа. Счет при этом оказался всего 2:1 в пользу Франции, но ощущение, что праздник футбола наконец-то начался, прочно засело в зрительских сердцах.

Вильмотс прогрессирует вместе с командой

Бельгия и Венгрия радость от игры в футбол преумножили в разы. Если в матче Франции с Ирландией страстно играла лишь одна команда, то здесь оба соперника сделали ставку на скорость и атаку. Быстрый гол дал бельгийцам преимущество и оказал решающее влияние на ход всего матча. Сборной Венгрии пришлось раскрываться и пытаться сравнять счет. Салаи перешагивал через защитников соперника и пытался с мясом занести мяч в ворота соперника. Но Куртуа команду спасал.

Венграм можно выразить большое уважение. До 78-й минуты команда Шторка билась с соперником на равных. А затем сыграли замены Вильмотса. Тренера сборной Бельгии часто критикуют за неумение правильно использовать звездных игроков. Однако в игре против Венгрии он удивил всех, дважды угадав с перестановками. Под уставшего соперника вышли Батшуайи и Карраско. Один забил второй гол в матче, другой – четвертый. Венгрия, кстати, до последнего не выбрасывала белый флаг, закончив игру с тактикой в три нападающих.

Немцы завелись

Весь групповой этап сборная Германии бросала окружающим пыль в глаза. Реализации моментов не было, команда толком не бежала. Немцы набирали очки только за счет класса, не особенно прилагая усилий для побед. Казалось, что заигравшая в привлекательный футбол Словакия сможет доставить действующим чемпионам мира проблемы, а заодно и совершить сенсацию. Но сборная Германии снова оказалась выше всех прогнозов.

Отличившись на 8-й минуте, Джером Боатенг забил самый быстрый гол сборной Германии в истории Евро. Затем Озил не реализовал пенальти, а потом свое слово сказали Гомес и Дракслер. Марио, кстати, догнал по забитым мячам на Евро Клинсманна, с которым теперь делит лавры лучшего немецкого снайпера за все чемпионаты Европы (по пять голов). Словакам за всю игру немецкая команда позволила создать один более-менее опасный момент, но удар Куцки в классном стиле парировал Нойер. Германия пошла дальше, наконец-то показав горящие глаза.

Пять причин, по которым Словакия могла обыграть Германию

Новое обличие Италии

От матча Испании с командой Италии ожидали довольно скучного футбола. Испанцы должны были контролировать ход встречи и раз за разом бомбардировать ворота Буффона, итальянцы – поставить на контратаки. На деле большую часть матча мы наблюдали равную игру даже по владению мячом (всего 59% на 41% в пользу Испании). И это с учетом того, что в последние 20 минут матча испанцы навалились на владения соперника всеми атакующими силами.

Антонио Конте представил очередное интересное тактическое решение. Травмированного Кандреву в основе заменил не Дармиан, как предполагалось перед началом матча, а больше нацеленный на оборону Де Шильо. Защитник «Милана» провел добротную игру, отметился желтой карточкой и справился с попытками Силвы создать хоть какую-то опасность. Оборонялись итальянцы здорово, а все ошибки партнеров подчищал Буффон.

Закрыв главных креативщиков соперника, Италия сама атаковала даже лучше. Если бы не прямолинейность Эдера, игру можно было бы закончить еще на 55-й минуте. Испания пыталась отыграть нелепый пропущенный гол от Кьеллини вплоть до конца встречи, но на замену вышел Дармиан, при помощи рикошета наградивший голевой передачей Пелле. У Евро будет новый чемпион, а итальянцев в четвертьфинале ожидает тяжелое соперничество с разогнавшейся Германией.

Что готовил Конте для сборной Испании

Исландия, браво!

Когда уже на 4-й минуте Уэйн Руни реализовал пенальти, вера в чудо должна была пошатнуться. Сборная Англии все-таки является командой не только талантливой, но и обученной. Игроки здесь собраны высокого уровня, а Рой Ходжсон – тренер, повидавший многое. Однако вряд ли он ожидал, что столь ранний пропущенный гол исландцев только раззадорит. Викинги полетели вперед и сразу же сравняли счет! Уже к 19-й минуте Исландия и вовсе повела в счете, отправив Англию в нокаут.

Да, это был именно нокаут. Джо Харт беспомощно разводил руками, коря себя за помарку в моменте со вторым голом. Рой Ходжсон уже писал заявление об уходе. Англии не хватило характера и харизмы, которые буквально выпирали из исландских сердец. Будь у команды Исландии немножко больше мастерства, они закончили бы эту встречу намного раньше финального свистка. Но скользкий счет держался до конца, а спасатели в лице Варди и Рэшфорда пытались всеми способами затолкать мяч в чужие ворота. Не удалось. В четвертьфинале Исландию ждет встреча с Францией. Хозяева турнира вряд ли обрадовались такому развитию турнирной сетки.

Исландия, Исландия! Что творится в мире после сумасшедшего матча против Англии

Чемпионат Европы Европа Бельгия Франция Венгрия Словакия Швейцария Франция Ирландия Италия Испания Англия Исландия Руни Уэйн Гомес Марио Буффон Джанлуиджи Пелле Грациано Боатенг Джером Шакири Джердан Брэди Робби Батшуайи Миши Карраско Янник Вилмотс Марк
Комментарии (4)
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зиргай
1467106711
ждем в финале wелс и исландию!
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diadushka
1467108312
Если не считать Португалию, то все остальные команды как заслуженно и достойно вышли из группы, так же достойно прошли в 1/4
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Ver
1467111479
Сказать, что на евро много неожиданностей- ничего не сказать, стабильны только немцы...А мы может зря ругаем наших мужичков, из которых половина, по футбольным меркам-старички...разве могли они превзойти в задоре и скорости такие Уэльс и Словакию...
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Strig
1467125654
Слуцкий в думу? Или тёзка?
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