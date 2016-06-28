Пять крутых вещей и достижений 1/8 финала Евро-2016

Игра пошла, голы полетели

Игры на вылет начались уныло. Скуку в первый день турнира разбавил разве что сумасшедший гол Шакири, который явно будет претендовать на лучший забитый мяч года. Швейцарцев, правда, от итогового вылета это не спасло. Поляки прошли их в серии пенальти. Уэльс разделался с Северной Ирландией благодаря автоголу, а неожиданно сбавившие обороты хорваты в тяжелой борьбе уступили португальцам. Казалось, что групповой этап еще продолжается.

Переломным моментом всего турнира можно считать фол в своей штрафной площади Поля Погба. Уже на второй минуте матча Франция – Ирландия номинальные аутсайдеры вышли вперед. Робби Брэди забил второй по скорости гол в истории Евро, оживив турнир. Когда, как не в такой сложный момент, проигрывающей команде нужно включать максимальные обороты? И французы включили. Во втором тайме от Ирландии не осталось ничего. Гризманн забил два, а вышедший на замену Жиньяк за 15 минут мог четырежды пробить разнервничавшегося Рэндолфа. Счет при этом оказался всего 2:1 в пользу Франции, но ощущение, что праздник футбола наконец-то начался, прочно засело в зрительских сердцах.

Вильмотс прогрессирует вместе с командой

Бельгия и Венгрия радость от игры в футбол преумножили в разы. Если в матче Франции с Ирландией страстно играла лишь одна команда, то здесь оба соперника сделали ставку на скорость и атаку. Быстрый гол дал бельгийцам преимущество и оказал решающее влияние на ход всего матча. Сборной Венгрии пришлось раскрываться и пытаться сравнять счет. Салаи перешагивал через защитников соперника и пытался с мясом занести мяч в ворота соперника. Но Куртуа команду спасал.

Венграм можно выразить большое уважение. До 78-й минуты команда Шторка билась с соперником на равных. А затем сыграли замены Вильмотса. Тренера сборной Бельгии часто критикуют за неумение правильно использовать звездных игроков. Однако в игре против Венгрии он удивил всех, дважды угадав с перестановками. Под уставшего соперника вышли Батшуайи и Карраско. Один забил второй гол в матче, другой – четвертый. Венгрия, кстати, до последнего не выбрасывала белый флаг, закончив игру с тактикой в три нападающих.

Немцы завелись

Весь групповой этап сборная Германии бросала окружающим пыль в глаза. Реализации моментов не было, команда толком не бежала. Немцы набирали очки только за счет класса, не особенно прилагая усилий для побед. Казалось, что заигравшая в привлекательный футбол Словакия сможет доставить действующим чемпионам мира проблемы, а заодно и совершить сенсацию. Но сборная Германии снова оказалась выше всех прогнозов.

Отличившись на 8-й минуте, Джером Боатенг забил самый быстрый гол сборной Германии в истории Евро. Затем Озил не реализовал пенальти, а потом свое слово сказали Гомес и Дракслер. Марио, кстати, догнал по забитым мячам на Евро Клинсманна, с которым теперь делит лавры лучшего немецкого снайпера за все чемпионаты Европы (по пять голов). Словакам за всю игру немецкая команда позволила создать один более-менее опасный момент, но удар Куцки в классном стиле парировал Нойер. Германия пошла дальше, наконец-то показав горящие глаза.

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Новое обличие Италии

От матча Испании с командой Италии ожидали довольно скучного футбола. Испанцы должны были контролировать ход встречи и раз за разом бомбардировать ворота Буффона, итальянцы – поставить на контратаки. На деле большую часть матча мы наблюдали равную игру даже по владению мячом (всего 59% на 41% в пользу Испании). И это с учетом того, что в последние 20 минут матча испанцы навалились на владения соперника всеми атакующими силами.

Антонио Конте представил очередное интересное тактическое решение. Травмированного Кандреву в основе заменил не Дармиан, как предполагалось перед началом матча, а больше нацеленный на оборону Де Шильо. Защитник «Милана» провел добротную игру, отметился желтой карточкой и справился с попытками Силвы создать хоть какую-то опасность. Оборонялись итальянцы здорово, а все ошибки партнеров подчищал Буффон.

Закрыв главных креативщиков соперника, Италия сама атаковала даже лучше. Если бы не прямолинейность Эдера, игру можно было бы закончить еще на 55-й минуте. Испания пыталась отыграть нелепый пропущенный гол от Кьеллини вплоть до конца встречи, но на замену вышел Дармиан, при помощи рикошета наградивший голевой передачей Пелле. У Евро будет новый чемпион, а итальянцев в четвертьфинале ожидает тяжелое соперничество с разогнавшейся Германией.

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Исландия, браво!

Когда уже на 4-й минуте Уэйн Руни реализовал пенальти, вера в чудо должна была пошатнуться. Сборная Англии все-таки является командой не только талантливой, но и обученной. Игроки здесь собраны высокого уровня, а Рой Ходжсон – тренер, повидавший многое. Однако вряд ли он ожидал, что столь ранний пропущенный гол исландцев только раззадорит. Викинги полетели вперед и сразу же сравняли счет! Уже к 19-й минуте Исландия и вовсе повела в счете, отправив Англию в нокаут.

Да, это был именно нокаут. Джо Харт беспомощно разводил руками, коря себя за помарку в моменте со вторым голом. Рой Ходжсон уже писал заявление об уходе. Англии не хватило характера и харизмы, которые буквально выпирали из исландских сердец. Будь у команды Исландии немножко больше мастерства, они закончили бы эту встречу намного раньше финального свистка. Но скользкий счет держался до конца, а спасатели в лице Варди и Рэшфорда пытались всеми способами затолкать мяч в чужие ворота. Не удалось. В четвертьфинале Исландию ждет встреча с Францией. Хозяева турнира вряд ли обрадовались такому развитию турнирной сетки.

Исландия, Исландия! Что творится в мире после сумасшедшего матча против Англии