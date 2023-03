Исландия, Исландия! Что творится в мире после сумасшедшего матча против Англии

Джо Харту посвящается...

Что с татушкой будешь делать, парень?

Заявление Ходжсона об отставке уже наложили на музыку из «Титаника». А что, круче звучит.

Roy Hodgson resigning is even better with the titanic music... pic.twitter.com/DjBIBOEek6