Овчинников предложил президента для «Спартака»: «Он такой порядок наведет!»

Валерий Овчинников дал совет «Спартаку».

По его мнению, московскому клубу нужно убедить Олега Романцева занять должность президента.

– У «Спартака» при Станковиче перспективы просматриваются?

– Да все идет по кругу в этом клубе.

– Почему?

– Ну о каком прогрессе вы говорите? На каком месте команда закончила первый круг?

– На пятом.

– Вопросы еще есть? «Спартак» априори должен быть первым.

– Так было при Романцеве.

– Вот вам и ответ. Романцев Олег Иванович – фамилия, имя и отчество. А все остальные... Извините.

Они могут мне все что угодно рассказывать про то, как «Спартак» каждый год перестраивается. Да он не перестраивается, а закапывается все глубже и глубже!

Первый круг закончился – пятое место. Где Олег Иваныч и где вся эта компания?

– И что вы предлагаете?

– Секундочку. Олег Иванович жив-здоров, обращайтесь к нему. В чем проблема? Почему бы его не назначить президентом клуба? С реальными полномочиями.

Думаете, он не в форме? Да Романцев там такой порядок сразу наведет! Олег Иваныч – он и в Африке Олег Иваныч.

Почему «Спартак» все время зовет в тренеры иностранцев? Есть же хороший пример в той же Москве.

– «Локомотив»?

– Да. Галактионов меня приятно удивил. Я не сильно в него верил после его работы в «Пари НН». Но как он перестроил команду, как сделал ставку на молодежь, россиян! Получается весьма интересно.

Вот за этой командой любопытно наблюдать. Галактионов идет по пути Юрия Палыча Семина. И если бы Романцев стал президентом «Спартака», думаю, команду тренировал бы молодой, перспективный российский специалист.

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