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    • Овчинников предложил президента для «Спартака»: «Он такой порядок наведет!»

    Овчинников предложил президента для «Спартака»: «Он такой порядок наведет!»

    Валерий Овчинников дал совет «Спартаку».

    По его мнению, московскому клубу нужно убедить Олега Романцева занять должность президента.

    – У «Спартака» при Станковиче перспективы просматриваются?

    – Да все идет по кругу в этом клубе.

    – Почему?

    – Ну о каком прогрессе вы говорите? На каком месте команда закончила первый круг?

    – На пятом.

    – Вопросы еще есть? «Спартак» априори должен быть первым.

    – Так было при Романцеве.

    – Вот вам и ответ. Романцев Олег Иванович – фамилия, имя и отчество. А все остальные... Извините.

    Они могут мне все что угодно рассказывать про то, как «Спартак» каждый год перестраивается. Да он не перестраивается, а закапывается все глубже и глубже!

    Первый круг закончился – пятое место. Где Олег Иваныч и где вся эта компания?

    – И что вы предлагаете?

    – Секундочку. Олег Иванович жив-здоров, обращайтесь к нему. В чем проблема? Почему бы его не назначить президентом клуба? С реальными полномочиями.

    Думаете, он не в форме? Да Романцев там такой порядок сразу наведет! Олег Иваныч – он и в Африке Олег Иваныч.

    Почему «Спартак» все время зовет в тренеры иностранцев? Есть же хороший пример в той же Москве.

    – «Локомотив»?

    – Да. Галактионов меня приятно удивил. Я не сильно в него верил после его работы в «Пари НН». Но как он перестроил команду, как сделал ставку на молодежь, россиян! Получается весьма интересно.

    Вот за этой командой любопытно наблюдать. Галактионов идет по пути Юрия Палыча Семина. И если бы Романцев стал президентом «Спартака», думаю, команду тренировал бы молодой, перспективный российский специалист.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.11.2024 23:11
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    Комментарии (3)
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    Боцман52
    1732221167
    Что ж вам всем Спартак покоя не дает. Как будто в РПЛ больше клубов нет.
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    Марк Аврелий!
    1732222137
    Да он не перестраивается, а закапывается все глубже и глубже! ....ТОЧНО!!!
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    ivany4
    1732224026
    и кто это тебя заставляет тачку овна толкать перед собой, а босс?!))
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