Что приготовил Конте для сборной Испании

В финале Евро-2012 испанская команда разгромила итальянцев со счетом 4:0. Прошло четыре года, за которые сборная Италии успела накопить силы для мести. «Бомбардир» разбирается, как подопечные Конте будут пытаться обыграть своего соперника.

Итальянцам придется решать тяжелую задачу отсутствия Кандревы. Но на этот случай Антонио Конте приготовил еще один вариант состава. Тотальная оборона и геометрически выверенные контратаки будут противостоять в этом матче испанскому контролю мяча. Месть за финал Евро-2012 должна получиться полноценной, хотя шансы у Испании есть, а Италию по-прежнему одолевает масса нерешенных проблем.

Испанский кошмар

Февраль 2013 года. 1/8 Лиги чемпионов. «Милан» на своем поле принимает «Барселону». Тот матч вошел в историю, как одна из самых больших сенсаций в истории Лиги чемпионов. Счет 2:0 в пользу хозяев поля заставил миллионы людей оплакивать проигранные ставки на «Барселону». Успех «Милана» был безоговорочным. «Барса» владела мячом 65% игрового времени, но за всю игру нанесла только два удара в створ ворот. Массимилиано Аллегри нашел способ побить тактику испанцев, максимально насытив центральную зону в обороне и полузащите. «Барселона» лишилась абсолютно всех свободных зон, а ответную встречу хоть и выиграла 4:0, но сделала это за счет максимального настроя и сумасшедшего драйва со стороны болельщиков.

Предстоящий матч сборных Италии и Испании очень похож на то клубное противостояние. Но отличие в том, что он будет всего один. На трибунах ожидается примерно одинаковое количество болельщиков с обеих сторон. У сборной Испании не окажется в арсенале того куража, который способны создать фанаты. Все решится только в тактической и физической борьбе, где номинальное преимущество все-таки имеют итальянцы. «Испания хорошо чувствует себя с мячом, но Италии он и не нужен. Итальянцы не страдают, если не владеют инициативой. Это очень неудобный соперник», – говорит бывший испанский лидер Хави, принимавший участие в уже упомянутой игре с «Миланом». На Евро-2016 Испания контролирует мяч в среднем 63,7% игрового времени, но в матче с Италией это совсем не является определяющим фактором.

Оружие Италии

Главное достоинство сборной Италии – ее оборонительная линия. В последнее время модно говорить об атакующих тройках, но у итальянцев выделим защитную. Бонуччи-Барцальи-Кьеллини – игроки «Ювентуса», выходящие в основе и в сборной Италии. При этом защитники здесь сосредоточены только на своих прямых обязанностях. Если испанец Серхио Рамос на этом турнире нанес уже восемь ударов по воротам, то итальянские оборонцы разве что лидеры своей команды по количеству передач друг другу.

Итальянская сборная побеждает на этом турнире за счет физической готовности и тактической выучки. Практически всегда команда Конте отдает сопернику пространство, выстраивая тотальную оборону вблизи собственной штрафной площади. При защите итальянские футболисты не стесняются нарушать правила. На турнире они получили уже 10 желтых карточек, но ни один игрок не пропустит матч с Испанией из-за дисквалификации. В лидерах итальянцы и по среднему количеству нарушений за игру – 16,3 фола. В основном эти фолы совершаются вдалеке от ворот и носят тактический характер.

К владениям Буффона на бумаге не подобраться, а сами итальянцы еще и отвечают сопернику стремительными уколами. Все атаки строятся на скоростных умениях фланговых игроков и натурализованного бразильца Эдера, тоже не обделенного стремительностью и матеростью. Но кто-то ведь должен наносить завершающие удары. Здесь дело в свои руки берет Грациано Пелле, за две встречи шесть раз пробивший по чужим воротам.

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Проблемы и неожиданности

Проигранный матч с Ирландией вроде бы можно было вынести за скобки. Антонио Конте дал отдохнуть многим лидерам, попробовав вместо них резервных игроков. Но качественного запаса в команде как раз и не оказалось. Талантливый Федерико Бернардески за 60 минут игрового времени сделал всего 15 передач и даже не попытался хотя бы раз пробить по воротам. А ведь именно его называли главным кандидатом на замену травмированному Кандреве. Возникают большие опасения, что оптимального решения этой проблемы найти не удастся.

Да, игру против Испании пропустит Антонио Кандрева – человек, способный круто исполнить стандарт и создать для партнеров голевой момент. Это едва ли не самый техничный игрок сегодняшней сборной Италии, бывший проводником контратакующих идей Конте. На Бернардески Конте больше не рассчитывает. Его единственным тактическим ходом остается возвращение Флоренци на правый фланг и выход Дармиана или Де Шильо слева.

«Кандрева очень важен для нас. Но в обойме 23 человека, а не один игрок», – пытается сгладить ситуацию Андреа Барцальи. Однако и без Антонио проблемы с составом в сборной Италии существуют. Непонятно выглядит резерв в нападении. Симоне Дзадза сделал голевую скидку в матче со Швецией, но в целом не представляется игроком, способным доставить проблемы обороне сборной Испании. А Чиро Иммобиле вообще будто потерял голевое чутье.

Шанс Испании

Испанской команде обязательно нужно забивать первой. Если этого не произойдет, то клешни итальянской обороны сомкнутся намертво, что в разы уменьшит шансы испанцев. Здесь стоит вспомнить матч с Бельгией, где итальянцы легко пользовались свободными зонами после собственного забитого мяча, убегая в многочисленные контратаки. Всего 8,3 удара в среднем за игру наносят футболисты сборной Италии, что не помешало им одержать на турнире уже две победы. Испанские игроки бьют по воротам в два раза чаще.

Небольшое преимущество сборной Испании лишь в том, что в ее составе больше матерых креативщиков, способных создать голевой момент. Итальянцы попытаются выиграть встречу за счет убойных контратак и собственной скорости, но в их нападении нет игроков, способных сделать гол из ничего. В этом шанс команды Испании, футболистам которой просто не нужно чересчур увлекаться тотальным контролем мяча и чаще оглядываться назад.

Антонио Конте не будет готовить сопернику сюрпризов. Механизм слишком отлажен, чтобы наделять его дополнительными функциями. Сборная Италии выйдет на предстоящий матч с четкой геометрической моделью в голове. Тренер снова загонит своих футболистов в рамки, а каждому из них предоставит определенный набор обязанностей. В этом сила итальянской сборной, но одновременно и ее слабость. Любой пример можно разгадать, а сборная Испании знает задачи по геометрии не хуже Антонио Конте. Беда лишь в том, что 90 минут на решение может не хватить. Но о разгроме со счетом 4:0, как в финале Евро-2012, испанцам точно можно не мечтать.

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