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Эден Азар: «Моуринью прав. Я сейчас хуже, чем был»

<p><em>Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар в преддверии матча отборочного раунда к чемпионату Европы-2016 с командой Боснии и Герцеговины рассказал о подготовке коллектива и отметил, что осознает всю важность стоящих перед сборной задач. </em></p> <p><strong>- Как вы относитесь к сегодняшнему матчу против Боснии после поражения в Кардиффе от Уэльса со счетом 0:1? </strong></p> <p>- Нам будет сложно. Мы не ожидали проигрыша в Уэльсе. После победы над Францией в товарищеском матче (4:3) мы были уверены в своем успехе в дальнейших играх. Но это поражение в Кардиффе ударило по нашей самооценке. Именно поэтому предстоящая неделя крайне важна. Нам просто необходимо брать шесть очков из шести возможных, чтобы открыть себе дорогу в финальную часть турнира. Так что будем делать все возможное, чтобы одержать верх над сборной Боснии и Герцеговины, а затем добиться положительного результата в противостоянии с киприотами.</p> <p><strong>- В игре против команды Гарета Бэйла вам помешала добиться результата чрезмерная уверенность? </strong></p> <p>- Мы были самоуверенными. Но, когда я пересмотрел матч, понял, что мы не были совсем ни на что не способными. У нас было приличное владение мячом, мы солидно смотрелись в защите и пропустили гол из-за глупой ошибки. В атаке нам тоже не хватило эффективности. Валлийцы отлично оборонялись.</p> <p><strong>- Это стало очень неприятным сюрпризом, учитывая второе место сборной Бельгии в рейтинге ФИФА и эффективность ее игроков в европейских клубах…</strong></p> <p>- Да, все принялись нас ругать. Наверное, мы были не готовы к тому, чтобы стать командой, которую так просто победить. Сейчас мы понимаем, что каждый матч будет похож на войну. Все противники имеют шанс быть лучше нас, и теперь мы это осознаем.</p> <p><strong>- Ваша команда не потеряла свое равновесие, баланс?</strong></p> <p>- Нет, тактика 4-3-3 или 4-2-3-1 уже вполне нами усвоена и прижилась. Против французов мы были сильны в нападении, но при этом появились проблемы в обороне, пропустив два мяча в конце встречи. В Уэльсе мы сплоховали уже в атаке. Футболисты не смогли найти пространство на подступах к воротам. И не показали все свои способности. Скорее всего, дело в том, что мы стремились прессинговать соперника, и все наши действия были для него очевидными и предотвратимыми. Главный тренер Марк Вилмотс сказал, что был разочарован. Он забыл о нашей коллективности и хотел, чтобы каждый из нас показал то, на что он индивидуально способен.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1441289510_20150901_zaf_bg3_175 (1).jpg" style="height:480px" /></p> <p><strong>- Что вы думаете о сборной Боснии и Герцеговины? </strong></p> <p>- В ней много хорошего. Там играют такие знаменитые футболисты, как Миралем Пьянич, Асмир Бегович, а также Эдин Джеко, Ведад Ибишевич. Если мы будем говорить себе, что играем дома перед своими зрителями и поэтому мы победим, то мы ничего не добьемся. Нам нужно будет стать более прочными и наконец вернуться к своим прежним результатам. Бельгия должны искупить свою вину в оставшихся матчах. Стадион будет заполнен, игра станет для нас решающей и против нас выступит сильная команда. Все условия для того, чтобы показать хороший результат.</p> <p><strong>- И забыть ваше начало сезона с «Челси»…</strong></p> <p>- Индивидуально и коллективно мы не находимся на должном нам уровне. Я, в первую очередь. Мы пережили сложный месяц – набрали лишь четыре очка в четырех матчах. Надеюсь, что за период участия в играх за сборную я смогу вернуться на свой уровень.</p> <p><strong>- Наставник лондонцев Жозе Моуринью был прав, когда говорил, что вы сейчас находитесь не на пике своей формы? </strong></p> <p>- Я с ним согласен. Это очевидно. Не надо много знать о футболе, чтобы сравнить то, как я выступал в прошлом сезоне и что наделал в этом. Я сейчас хуже, чем был. Это в большей степени коллективная проблема, чем индивидуальная. Все профессионалы, и все понимают, что этот сезон будет более сложным. Мы действующие чемпионы - это очень напряженно, так как все вокруг ожидают от нас невероятной игры, все при этом страстно желают нас обыграть. Но у нас есть все качества для того, чтобы заиграть с прежней силой.</p> <p><strong>- Кевин де Брюйне вернулся в Премьер-лигу поле неудачи с «Челси»…</strong></p> <p>- Я думаю, что у него есть все данные, чтобы стать большим игроком, что он уже продемонстрировал в прошлом сезоне в «Вольфсбурге». Он несомненно великий футболист. У него есть мотивация, чтобы взять долгожданный реванш. И это плюс для национальной команды. Мы все осознаем наш потенциал и наши силы. Но нет смысла об этом говорить, пока мы не продемонстрируем этого на поле.</p> <p><a href="http://www.lequipe.fr/Football/Article/Hazard-nbsp-nbsp-je-suis-moins-bon-nbsp/57288" target="_blank"><em><strong>По материалам L’Equipe</strong></em></a></p>

Чемпионат Европы Англия Челси Бельгия Босния и Герцеговина Уэльс Бэйл Гарет Азар Эден Де Брюйне Кевин Вилмотс Марк
Комментарии (2)
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Aspirin77
1441301820
Азар красава!
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VIPded
1441376163
В проблемах Челси не ты основной...(((
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