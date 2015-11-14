Вилмотс: «После трагедии в Париже все остальное отходит на второй план»

Главный тренер сборной Бельгии Марк Вилмотс не стал обсуждать итоги товарищеского матча с командой Италии, который завершился победой его подопечных со счетом 3:1, в связи с трагическими событиями во Франции. Ранее сообщалось, что в результате серии спланированных террористических актов в Париже погибли более 100 человек.



«Я не хочу обсуждать футбольный матч. После произошедшего в Париже все остальное отходит на второй план. Я скорблю вместе с французским народом. Это становится невыносимо», – сказал Вилмотс.