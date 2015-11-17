Вильмотс: «Игра не состоится, но жизнь продолжается»

Главный тренер сборной Бельгии Марк Вилмотс не стал критиковать отмену товарищеского матча со сборной Франции.

«Да, игра не состоится, но жизнь продолжается. Решение уже принято, и мы должны уважать его, нравится нам это или нет. Все понимают, что человеческая жизнь гораздо дороже, чем футбол. Нас впереди ждут еще тысячи матчей. Отмена одного из них не будет иметь никакого значения», – считает Вилмотс.

Напомним, что сегодня ранее стало известно об отмене встречи Бельгия – Испания из из-за угрозы теракта.