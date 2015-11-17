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    Матч Бельгия – Испания отменен из-за угрозы теракта

    Товарищеский матч БельгияИспания отменен из-за угрозы теракта. Это решение бельгийская сторона вчера согласовала с испанской, сообщает Бельгийский футбольный союз.

    Поединок должен был состояться 17 ноября в Брюсселе, где ранее были задержаны организаторы терактов 13 ноября в Париже. Напомним, в столице Франции в пятницу взрывное устройство сработало в непосредственной близости со стадионом «Стад де Франс», где в это время проходил матч Франция – Германия.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.11.2015 06:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 17 ноября 2015, 11:16

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      Рейтинг: +11

      Wotchen 17 ноября 2015, 10:59

      Жалко, такой матч сорвали

      0
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      Рейтинг: +10

      erjan089 17 ноября 2015, 09:53

      На врядли теперь теракты будут исключительно не на стадионах.

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      Рейтинг: +11

      Tref 17 ноября 2015, 09:19

      Ну как бы Франция с Германией играла в пятницу, новостники не проснулись

      0
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 17 ноября 2015, 08:53

      АК гаварили,что смелые такие,нас мол не запугаешь,а сами все штаны обocрали.

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Клим Чугункин. 17 ноября 2015, 09:24

      Они всегда только балаболят!Это вся сущность Европы.

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