Товарищеский матч Бельгия – Испания отменен из-за угрозы теракта. Это решение бельгийская сторона вчера согласовала с испанской, сообщает Бельгийский футбольный союз.

Поединок должен был состояться 17 ноября в Брюсселе, где ранее были задержаны организаторы терактов 13 ноября в Париже. Напомним, в столице Франции в пятницу взрывное устройство сработало в непосредственной близости со стадионом «Стад де Франс», где в это время проходил матч Франция – Германия.