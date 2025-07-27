«Барселона» начала азиатское турне с победы

«Барселона» победила «Виссел Кобе» со счетом 3:1 в своем первом предсезонном матче. Игра прошла в японском городе Кобе.

Первый гол у «блауграны» забили Эрик Гарсия на 33-й минуте. Хозяева удалось отыграться до перерыва, но во втором тайме испанская отправила еще два мяча в сетку ворота соперника. Отличились новобранец Руни Бардагжи и 17-летний Дро Фернандес.

31 июля и 4 августа «Барселона» проведет два матча в Южной Корее против «Сеула» и «Тэгу».

Товарищеский матч

Виссел Кобе (Япония) – Барселона (Испания) – 1:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Эрик Гарсия, 33; 1:1 – Миясиро, 42; 1:2 – Руни, 77; 1:3 – Дро, 87.