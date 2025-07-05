Челестини высказался о победе ЦСКА над ОФК

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини подвел итоги матча с ОФК (4:2) в рамках Братского кубка.
«На самом деле команда первые 60 минут играла очень хорошо. Я их даже в перерыве поздравил с тем, что они молодцы, все правильно сделали. Потому что мы это тренировали всю неделю, и они воплотили в жизнь наши наработки. Отношение к игре было очень хорошее, поэтому я был очень доволен», – сказал Челестини.
- У ЦСКА забили Игорь Дивеев на 6-й минуте, Иван Обляков на 22-й, Тамерлан Мусаев на 25-й и Кирилл Глебов на 57-й. У ОФК отличились Урош Кабич на 70-й и Милош Пантович, реализовавший пенальти на 89-й.
- Красно-синие вместе с московским «Динамо» стали победителями Братского кубка. В прошлой встрече ЦСКА победил «Партизан» со счетом 3:1.
Источник: «Матч ТВ»