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ЦСКА выиграл у ОФК в Братском кубке

5 июля, 17:54
4

ЦСКА победил ОФК со счетом 4:2 в заключительном матче Братского кубка.

В первом тайме ЦСКА забил трижды. На 6-й минуте отличился Игорь Дивеев, на 22-й мяч в сетку ворот гостей отправил Иван Обляков, а на 25-й Тамерлан Мусаев довел счет до крупного. После перерыва еще один мяч на 57-й минуте забил Кирилл Глебов.

ОФК сумел уйти от крупного поражения. У белградцев отличились Урош Кабич на 70-й минуте и Милош Пантович, реализовавший пенальти на 89-й.

Алеррандро на 90+2-й минуте мог вернуть ЦСКА крупное преимущество, но его удар с «точки» парировал вратарь соперника.

Красно-синие вместе с московским «Динамо» стали победителями Братского кубка.

Братский кубок

ЦСКА (Россия) – ОФК (Сербия) – 4:2 (3:0)

Голы: 1:0 – Дивеев, 6; 2:0 – Обляков, 22; 3:0 – Мусаев, 25; 4:0 – Глебов, 57; 4:1 – Кабич, 70; 4:2 – Пантович, 89 (с пенальти).

Нереализованный пенальти: Алеррандро, 90+2 – нет.

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Источник: «Бомбардир»
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Комментарии (4)
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Mirak92
1751727842
второй Обляков забил
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Таврида
1751730973
Алеррандро даже с пенальти не смог забить. Чудо-форвард...
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ScarlettOgusania
1751732401
победа над ОФК так вдохновила админа канала цкг, что он разместил в нём откровенную порнуху, как мужик делает куни даме... и через час стёр её...) не кони, а куни...)))
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zigbert
1751734484
Радует только то что класс наших команд выше сербских.
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