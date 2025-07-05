ЦСКА выиграл у ОФК в Братском кубке

ЦСКА победил ОФК со счетом 4:2 в заключительном матче Братского кубка.

В первом тайме ЦСКА забил трижды. На 6-й минуте отличился Игорь Дивеев, на 22-й мяч в сетку ворот гостей отправил Иван Обляков, а на 25-й Тамерлан Мусаев довел счет до крупного. После перерыва еще один мяч на 57-й минуте забил Кирилл Глебов.

ОФК сумел уйти от крупного поражения. У белградцев отличились Урош Кабич на 70-й минуте и Милош Пантович, реализовавший пенальти на 89-й.

Алеррандро на 90+2-й минуте мог вернуть ЦСКА крупное преимущество, но его удар с «точки» парировал вратарь соперника.

Красно-синие вместе с московским «Динамо» стали победителями Братского кубка.

Братский кубок

ЦСКА (Россия) – ОФК (Сербия) – 4:2 (3:0)

Голы: 1:0 – Дивеев, 6; 2:0 – Обляков, 22; 3:0 – Мусаев, 25; 4:0 – Глебов, 57; 4:1 – Кабич, 70; 4:2 – Пантович, 89 (с пенальти).

Нереализованный пенальти: Алеррандро, 90+2 – нет.