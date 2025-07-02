Семак пообещал возвращение Вендела

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к товарищескому матчу с «Динамо Мх».

– Сергей Богданович, команда готовится ко второму товарищескому матчу на этих сборах. Наверное, главный вопрос сейчас в том, в каком состоянии те, кто вернулись из сборных? Приступили ли они к тренировкам, нет ли ни у кого повреждений, все ли в порядке?

– Да, все в сборе. За небольшими исключениями есть больные, травмированные, которые периодически появляются и присоединяются к нам. В остальном все в рабочем режиме. Игроки, которые позже присоединились, тоже надеемся, что завтра уже сыграют какую-то часть времени. Будем готовиться дальше.

– Какие ожидания от завтрашнего матча? Соперник, как известно, непростой, хоть «Зенит» в прошлом сезоне его дважды обыграл.

– Сейчас задачи одни и те же по первым матчам. Пока еще не все в сборе, не все в оптимальной кондиции, идет работа как раз над функциональным состоянием. Ближе к началу чемпионата уже будем пробовать какие-то варианты касаемо нашего тактического построения, взаимодействий. Посмотрим, появятся ли новые футболисты, чтобы каким-то образом встраивать их в игру нашей команды.

– В матче с «Црвеной Звездой» ротация была постепенная в течение всего второго тайма и перерыва. Здесь будут играть два состава по тайму или продолжится такая же концепция, как в сочинском матче?

– Скорее всего, два состава. Игра была не так давно против «Црвены Звезды» – это раз. И вторая группа, которая недавно начала тренироваться, тоже не так много работает. Поэтому вряд ли они готовы сыграть больше, чем 45 минут на сегодняшний день.

– Сергей Богданович, можно ли сказать, что команда, за исключением травмированных, уже работает в полном составе в общей группе, включая сборников?

– Да, можно сказать, команда работает в полном составе. Конечно, те игроки, которых нет сегодня, это для нас потеря значительная, скажем так, что касается нашего построения.

И Андрей Мостовой заболел, и ждем присоединения того же Вендела, который появится в ближайшее время. И будем смотреть, исходя из состава, как мы будем играть. Будем уже вести непосредственную подготовку к официальным матчам.

– Если можно, по поводу тех игроков, которые вернулись из аренды. Ярослав Михайлов, Арсен Адамов, есть другие футболисты. Смотрите ли вы на них сейчас и на основании чего будете принимать решения о их дальнейшей судьбе?

– Мы будем принимать решение, исходя из количества игроков, которые будут в нашем распоряжении, исходя из той конкуренции, которую мы видим на футбольном поле. И уже, я думаю, в ближайшее время, после, может быть, 6-го числа, примем решение по поводу некоторых игроков, которые, возможно, уйдут в аренду. Посмотрим.

Время еще есть. У нас есть уже примерное представление, что и как нам нужно делать. Но нужно понимать, опять же, будут у нас новички, не будут. Исходя из этих факторов примем решение.