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Реакция Станковича на первый гол Заболотного за «Спартак»

Вчера, 19:52
3

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал характеристику новичку команды Антону Заболотному после товарищеского матча с сербским «Спартаком Сб» (4:1).

«Заба – прекрасный футболист, который всегда отдает себя полностью и играет на благо команды. Это настоящий профессионал с большой буквы. Думаю, любой тренер был бы рад иметь такого футболиста в своей команде. В первом тайме он, как и вся команда, был недостаточно сконцентрирован. Но во втором тайме все было хорошо», – сказал Станкович.

  • Заболотный забил свой первый гол за «Спартак» на 56-й минуте встречи.
  • 34-летний форвард перешел в столичный клуб из «Химок» на правах свободного агента.

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Источник: «Матч ТВ»
Товарищеские матчи Россия. Премьер-лига Спартак Сб Спартак Заболотный Антон Станкович Деян
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Комментарии (3)
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1752426853
Це Заболотный вперёд!)))
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alefreddy
1752429328
почувствовал вторую молодость
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