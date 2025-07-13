Реакция Станковича на первый гол Заболотного за «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович дал характеристику новичку команды Антону Заболотному после товарищеского матча с сербским «Спартаком Сб» (4:1).

«Заба – прекрасный футболист, который всегда отдает себя полностью и играет на благо команды. Это настоящий профессионал с большой буквы. Думаю, любой тренер был бы рад иметь такого футболиста в своей команде. В первом тайме он, как и вся команда, был недостаточно сконцентрирован. Но во втором тайме все было хорошо», – сказал Станкович.