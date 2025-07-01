«Локомотив» анонсировал три товарищеских матча с командами из Москвы

«Локомотив» определился с соперниками и датами проведения матчей на втором сборе команды, который пройдет со 2 по 12 июля на базе клуба в Баковке.

В этот период состоятся три товарищеские игры.

5 июля в Баковке команда сыграет с «Родиной-2». Начало в 11:00 мск.

В тот же день на «РЖД Арене» «Локомотив» встретится с «Торпедо». Начало в 18:00 мск.

12 июля «Локомотив» на «РЖД Арене» сыграет с «Динамо». Игра также начнется в 18:00 мск.