Семак рассказал, почему футболисты «Зенита» играли за «Войводину» в товарищеском матче

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги сегодняшнего товарищеского матча с «Войводиной» (2:0). Днем ранее команды также встретились между собой и петербуржцы победили со счетом 7:1.

– Сергей Богданович, для начала попросим вас подвести итоги двухматчевого противостояния с «Войводиной». Достаточно разные получились матчи.

– Главное, что все живы, здоровы. Большинство игроков сыграли по полному матчу по 90 минут и вчера, и сегодня. Сегодняшний матч сложился немножко сложнее исходя из погодных условий.

В первом тайме мы не так хорошо действовали, второй тайм был лучше. Видно было, что в конце уже ребята устали, но в целом уровень интенсивности был хороший. Много брака на фоне усталости, но нужно перетерпеть, потому что сегодня были игроки, которые по тем или иным причинам пропускали какое-то количество сборов, им немножко сложнее было в функциональном плане.

– Сергей Богданович, возвращаясь к сегодняшнему матчу: во втором тайме дважды удалось забить. Это следствие изменившихся погодных условий или были какие-то изменения, которые все-таки привели к тому, что в атаке стало больше получаться?

– Мне кажется, и во второй части первого тайма, в самом конце, чуть-чуть более правильно стали действовать и более агрессивно. В первом тайме много опускались, достаточно много низко позволяли сопернику контролировать мяч. Сами много ошибались и вследствие этого – неправильные действия, неправильные решения.

Игра получилась достаточно скомканной с точки зрения качества. Второй тайм был более цельный. Не хватило завершения, но подходов было много, структура чуть-чуть лучше была в нашей игре.

– Три футболиста «Зенита» сегодня вышли в форме «Войводины». Не совсем привычная ситуация. Расскажите, как так сложилось?

– Сегодня утром представители «Войводины» попросили предоставить им троих игроков. Мы, конечно, думали, что ребята начнут в стартовом составе, что сопернику совсем не хватает игроков, совсем все плохо. Но оказалось, не так. И, в принципе, достаточно хороший состав вышел у них в первом тайме.

Хотелось бы, чтобы наши ребята больше получили игровой практики, имею в виду Лобова, и Волкова прежде всего. Но здесь отсутствие коммуникации повлияло на количество игрового времени, которое они сыграли. «Войводина» попросила усилить, мы, конечно, постарались дать хороших игроков, чтобы качество игры у них не терялось.