Червиченко назвал виновных в проблемах «Спартака»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о товарищеском матче красно-белых с «Крыльями Советов» (2:2).

– Какие впечатления от матча с «Крыльями Советов»?

– Если бы не Фролов, который сменил Песьякова в воротах самарской команды, «Спартак» бы и ничьей не добился. Но, опять-таки, матч товарищеский, ответственности никакой.

Огорчает другое. Сегодня я видел хороших молодых российских ребят, которые были на поле в составе «Спартака», но начнeтся сезон, и опять на поле выйдут легионеры, а парни будут лавку протирать. Это печально.

– Может, Станкович кого-то заприметит из молодых ребят?

– Он все время посматривает, а потом ставит Гарсию и прочих. А чем он лучше Зорина, я не могу понять.

– Кто из молодежи вам понравился?

– Гузиев и Массалыга. Очень понравились ребята. Неплохо Умяров головой играет, но лучше, если это будет в ворота соперника.

– Почему «Спартак» нередко забивает в свои ворота?

– Потому что сумбур. Думаю, вся проблема в тренере. Хороший футболист – это еще не значит хороший тренер. Тому масса примеров.

– В следующих матчах побед «Спартака» не ждете?

– Ожидают, это когда люди ждут чего-то хорошего. Ну, сыграют и сыграют. Единственное, мне будет интересно посмотреть на молодых ребят. Хотя бы есть понимание, что школа работает, что ребята растут.

Если сразу будет понятно, что их никто ставить не будет, им надо срочно куда-то переходить, пока трансферное окно не закрылось. Парням надо играть, прогрессировать, развиваться. Сегодня они выглядели точно лучше всех легионеров, которые есть.

Это говорит о том, что проблема в тренере, который им не доверяет. И не только в тренере, а в тех людях, которые есть вокруг него. Когда в команду приглашают людей за большие деньги, шансов играть у молодых ребят мало.