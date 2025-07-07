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Червиченко назвал виновных в проблемах «Спартака»

7 июля, 09:49
8

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о товарищеском матче красно-белых с «Крыльями Советов» (2:2).

– Какие впечатления от матча с «Крыльями Советов»?

– Если бы не Фролов, который сменил Песьякова в воротах самарской команды, «Спартак» бы и ничьей не добился. Но, опять-таки, матч товарищеский, ответственности никакой.

Огорчает другое. Сегодня я видел хороших молодых российских ребят, которые были на поле в составе «Спартака», но начнeтся сезон, и опять на поле выйдут легионеры, а парни будут лавку протирать. Это печально.

– Может, Станкович кого-то заприметит из молодых ребят?

– Он все время посматривает, а потом ставит Гарсию и прочих. А чем он лучше Зорина, я не могу понять.

– Кто из молодежи вам понравился?

– Гузиев и Массалыга. Очень понравились ребята. Неплохо Умяров головой играет, но лучше, если это будет в ворота соперника.

– Почему «Спартак» нередко забивает в свои ворота?

– Потому что сумбур. Думаю, вся проблема в тренере. Хороший футболист – это еще не значит хороший тренер. Тому масса примеров.

– В следующих матчах побед «Спартака» не ждете?

– Ожидают, это когда люди ждут чего-то хорошего. Ну, сыграют и сыграют. Единственное, мне будет интересно посмотреть на молодых ребят. Хотя бы есть понимание, что школа работает, что ребята растут.

Если сразу будет понятно, что их никто ставить не будет, им надо срочно куда-то переходить, пока трансферное окно не закрылось. Парням надо играть, прогрессировать, развиваться. Сегодня они выглядели точно лучше всех легионеров, которые есть.

Это говорит о том, что проблема в тренере, который им не доверяет. И не только в тренере, а в тех людях, которые есть вокруг него. Когда в команду приглашают людей за большие деньги, шансов играть у молодых ребят мало.

  • В матче с самарцами у «Спартака» отличились Игорь Дмитриев на 75-й минуте и Ливай Гарсия на 76-й. У «Крыльев» голом отметился Вадим Раков на 72-й. Хавбек «Спартака» Наиль Умяров забил гол в свои ворота на 63-й минуте.
  • Деян Станкович возглавил «Спартак» в прошлое межсезонье.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Товарищеские матчи Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Червиченко Андрей
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Комментарии (8)
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FCSpartakM
1751873148
"Если бы не Фролов, который сменил Песьякова в воротах самарской команды, «Спартак» бы и ничьей не добился" - если Умяров в свои не забил, КС и второй бы не забили. Поразительный идиот, конечно.
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...уефан
1751874392
...да пошёл ты, со своими умозаключениями!...
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andr45
1751874751
«А чем он лучше Зорина, я не могу понять» Потому что *удак) Им и подохнешь)
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zigbert
1751874954
Кого ставить на игру это уже дело тренера. Он отвечает за результат команды. Не хватало ещё слушать таких горе-специалистов как Черевиченко. А молодых игроков Станкович как раз и проверяет в товарищеских матчах.
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СильныйМозг
1751875569
Сумбур - это тактика спартака.
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rash1959
1751880297
"..а потом ставит Гарсию и прочих.." Потому что прыгнуть как Гарсия вчера никто не сможет, вот поэтому он и в старте. Это для жирных червяков.
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lek!
1751883735
Одни советчики , все хотят найти проблемы в Станковиче. Как вы не поймете , что тренер он а не ТЫ. Столько давления на него как он пришел в клуб , а критикуют его совсем нулевые люди в футболе. Сперва добейтесь того же что и он в футболе.
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Пётр-Лаврухин-google
1751900053
Кто виноват? Да дураку даже понятно,и давно уже. Федуна кидали на бабки его же ставленики,это факт. И пока ворьё,которое сейчас рулит,мы так и будем за 20ку покупать таких,как Ливай,и за 10ку таких,как Солари. Нет контроля и нет спроса за такие покупки с конкретных аферистов.Так что выше 3го места с этими дельцами в руководстве, нам ничего большего не чветит.
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