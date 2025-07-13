Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Товарищеский матч. «Спартак» разгромил сербский клуб

Вчера, 18:53
26

В товарищеском матче в Москве «Спартак» разгромил сербский «Спартак Сб» со счетом 4:1.

Счет открыла команда из Суботицы – на 22-й минуте отличился Кваку Бонсу Осей. После этого красно-белые смогли одержать крупную волевую победу.

Еще в первом тайме на 28-й минуте Срджан Бабич сделал счет равным. После перерыва хозяева забили трижды. Дублем отметился Наиль Умяров, отличившийся на 48-й и 72-й минутах. Между его голами первый мяч за «Спартак» Антон Заболотный на 56-й минуте.

Товарищеский матч

Спартак (Россия) – Спартак Сб (Сербия) – 4:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Бонсу Осей, 22; 1:1 – Бабич, 28; 2:1 – Умяров, 48; 3:1 – Заболотный, 56; 4:1 – Умяров, 72.

Еще по теме:
Мостовой раскритиковал руководство «Спартака» 4
Заболотный обратился к болельщикам «Спартака» 3
Директор «Спартака» – о трансферах: «Серьезных игроков привести не получается» 6
Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи Россия. Премьер-лига Спартак Сб Спартак
Рекомендуем
Комментарии (26)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1752422632
Заболотный красавчик,чтобы не говорили про него и его неуклюжую манеру игры,он старается и это не может оставлять равнодушным
Ответить
...уефан
1752422976
...игра Спартака образца весны, когда "хватай мешки, вокзал отходит". 3-4 игрока порадовали своей готовностью к сезону, не буду называть их. Ну, и основное - зачем надо было убивать основу до финального свистка, если знать, что скоро первый тур? Команды образца Дин.Мх. при подготовке к сезону делают упор на физ. готовность. И будет очень непросто против их, могут перебегать и задавить... А так-то да, победили...
Ответить
Ros0maxa
1752423097
Даааааа!)) Я видел всё! спартак вдул спартаку! Заболотный забил!Умяров -дубль! "Вот у.р.оды.."(цитата))
Ответить
zigbert
1752423189
Спартак провел хороший матч.В атаке все нормально но в обороне хотелось бы более надёжной игры.
Ответить
ScarlettOgusania
1752423469
спасибо Заболотному, без него победа не состоялась бы...) но лучшим на поле был Умяров, отметившийся роскошным голом метров с 23, хорошо на ногу мяч лёг..! к встрече с Махачами игроки основы готовы, но можно было побольше замен сделать...
Ответить
k611
1752424798
Победа всегда воодушевляет команду. Но здесь надо сделать скидку на соперника. Сербов хватило только на первый тайм. Хотесь бы чтобы и в официальных матчах Умяров так забивал.
Ответить
ySS
1752425149
Счёт приятный, но он не обманет. С весны изменений нет, как будто не было паузы. Ставка тренера на удачу или неготовность соперника.
Ответить
Cleaner
1752426690
Победы в межсезонье всегда указывают на ПРОВАЛ Спартака в сезоне! Значит, в этом году за попадание в десятку Спартак биться будет. Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
fakeid
1752427923
двойной ПОЗОР!
Ответить
Plyash
1752431751
Начало аховое,но все же и характер проявили,забив четыре.Удачи Вам,Спартачи.
Ответить
Главные новости
ФотоТрамп вручил медаль Сафонову
01:18
2
ФотоНазван лучший игрок клубного чемпионата мира
01:07
1
Мареска прокомментировал победу «Челси» на клубном ЧМ
01:02
Радимов назвал незаменимого игрока «Зенита»: «Был куплен на сдачу»
00:50
ФотоЛуис Энрике схватил за горло игрока «Челси» после финала клубного ЧМ
00:31
6
⚡ Клубный ЧМ. «Челси» в финале разгромил «ПСЖ» (3:0)
00:13
23
Губерниев прокомментировал возможное возвращение Малкома в «Зенит»
Вчера, 23:47
2
Мостовой раскритиковал руководство «Спартака»
Вчера, 23:12
4
Канчельскис назвал настоящую народную команду – это не «Спартак»
Вчера, 22:34
2
Семак отреагировал на информацию об уходе Соболева в «Оренбург»
Вчера, 22:17
4
Все новости
Все новости
Реакция Станковича на первый гол Заболотного за «Спартак»
Вчера, 19:52
3
Товарищеский матч. «Спартак» разгромил сербский клуб
Вчера, 18:53
26
Червиченко назвал виновных в проблемах «Спартака»
7 июля
8
Челестини высказался о победе ЦСКА над ОФК
5 июля
1
ЦСКА выиграл у ОФК в Братском кубке
5 июля
4
Семак пообещал возвращение Вендела
2 июля
2
Фото«Локомотив» анонсировал три товарищеских матча с командами из Москвы
1 июля
Видео«Крылья Советов» не смогли обыграть клуб Первой лиги перед матчем со «Спартаком»
1 июля
Осипенко объяснил свою результативность
1 июля
ВидеоТоварищеский матч. «Спартак» победил «Торпедо»
29 июня
13
Глава Дагестана сделал заявление из-за драки на матче махачкалинского «Динамо» и «Краснодара»
28 июня
5
«Балтика» проиграла клубу Второй лиги в первом предсезонном матче после выхода в РПЛ
22 июня
1
Карпин уступит пост главного тренера «Динамо» во время матча с командой медиалиги
22 июня
Сборная Беларуси перед матчем с Россией разгромила Казахстан
5 июня
В составе сборной России на матчи с Нигерией и Беларусью произошла замена
26 мая
2
ВидеоОбзор матча Россия – Замбия голы и лучшие моменты (Видео)
25 марта
Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Замбией – 25 марта
25 марта
2
Ахметов – о разгроме БАТЭ «Зенитом»: «Если и в чемпионате продолжим так же, с нами трудно будет справиться»
24 марта
5
«Рубин» разгромил соперника в товарищеском матче, махачкалинское «Динамо» победило «Ахмат»
23 марта
1
Игрок «Краснодара» оформил пента-трик в матче с медиаклубом
23 марта
16
ВидеоОбзор матча Россия – Гренада голы и лучшие моменты (Видео)
19 марта
Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Гренадой – 19 марта
19 марта
1
Где смотреть матч Россия – Гренада: во сколько прямая трансляция товарищеского матча 19 марта 2025
18 марта
Товарищеский матч. Мелкадзе забил 6-й гол за «Ахмат» на предсезонных сборах
23 февраля
1
Товарищеский матч. «Динамо» обыграло «Урал» (3:2)
21 февраля
Товарищеский матч. Гол Солари принес «Спартаку» победу над «Торпедо» (2:1)
20 февраля
61
Товарищеский матч. «Локомотив» разгромил «Урал» (5:0)
18 февраля
3
Товарищеские матчи. Махачкалинское «Динамо» проиграло «Ахмату», «Крылья Советов» одержали две победы
16 февраля
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 