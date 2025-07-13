Товарищеский матч. «Спартак» разгромил сербский клуб

В товарищеском матче в Москве «Спартак» разгромил сербский «Спартак Сб» со счетом 4:1.

Счет открыла команда из Суботицы – на 22-й минуте отличился Кваку Бонсу Осей. После этого красно-белые смогли одержать крупную волевую победу.

Еще в первом тайме на 28-й минуте Срджан Бабич сделал счет равным. После перерыва хозяева забили трижды. Дублем отметился Наиль Умяров, отличившийся на 48-й и 72-й минутах. Между его голами первый мяч за «Спартак» Антон Заболотный на 56-й минуте.

Товарищеский матч

Спартак (Россия) – Спартак Сб (Сербия) – 4:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Бонсу Осей, 22; 1:1 – Бабич, 28; 2:1 – Умяров, 48; 3:1 – Заболотный, 56; 4:1 – Умяров, 72.