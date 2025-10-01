«Зенит» намерен сыграть с клубом Примеры

«Зенит» рассматривает возможность сыграть товарищеский матч с «Реал Ов» в ходе октябрьской паузы на игры сборных.

Впервые информация о таком спарринге появилась в начале сентября, позже планы петербуржцев поменялись на встречу с командой из Турции, но сейчас опять возник вариант с «Овьедо».

«Зенит» уже начал оргмероприятия, связанные с возможной поездкой в Испанию, а окончательная ясность должна наступить в ближайшие дни.