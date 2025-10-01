Введите ваш ник на сайте
«Зенит» намерен сыграть с клубом Примеры

1 октября, 08:20
2

«Зенит» рассматривает возможность сыграть товарищеский матч с «Реал Ов» в ходе октябрьской паузы на игры сборных.

Впервые информация о таком спарринге появилась в начале сентября, позже планы петербуржцев поменялись на встречу с командой из Турции, но сейчас опять возник вариант с «Овьедо».

«Зенит» уже начал оргмероприятия, связанные с возможной поездкой в Испанию, а окончательная ясность должна наступить в ближайшие дни.

  • В этом году «Зенит» провел два товарищеских матча со «Сьоном» в июле и сентябре (5:2 и 5:3).
  • Сообщалось, что в октябре петербуржцы намерены сыграть с «Фенербахче».

Еще по теме:
Карпин объяснил, почему не вызвал Мостового в сборную России 2
Где смотреть матч «Акрон» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 4 октября 2025
В «Зените» прояснили ситуацию с Жерсоном 9
Источник: «Спорт-Экспресс»
Товарищеские матчи Россия. Премьер-лига Зенит Реал Ов
Комментарии (2)
FFR
1759299043
Не думаю, что испанцы будут играть с российским клубом, пока идет отстранение.
Ответить
