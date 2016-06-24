Вилмотс: «Лучше было бы играть против Англии и Испании, чем против Венгрии»

Главный тренер сборной Бельгии Марк Вилмотс поделился ожиданиями накануне матча 1/8 финала Евро-2016 против команды Венгрии.

«Я бы лучше сыграл против Англии и Испании, чем против Венгрии. С такими командами нам было бы нечего терять. Пресса ведет себя так, словно матч с Венгрией будет просто легкой прогулкой.

Вы что, не видели, как они играли с Португалией? В международном футболе больше нет слабых команд. Каждый матч будет тяжелым от начала и до конца. Не дайте репутации обмануть себя»,– сказал Вилмотс.