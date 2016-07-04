Ван Гаал может сменить Вилмоста в сборной Бельгии

Главный тренер сборной Бельгии Марк Вилмотс может быть уволен со своего поста из-за вылета команды в четвертьфинале Евро-2016, сообщает Het Laatste Nieuws. Известно, что в случае такого решения королевской бельгийской футбольной ассоциации придется выплатить специалисту за досрочный разрыв контракта 1 миллион евро. Ситуация может проясниться в течение ближайшей недели.

Заменить Вилмотса на этом посту может бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал. Сейчас 64-летний голландский специалист проводит отпуск в Португалии. В 2009 году он уже имел шанс возглавить Бельгию.