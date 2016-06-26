Вилмотс: «В ранжире фаворитов Евро-2016 Бельгия где-то под Францией, Испанией и Германией»

Главный тренер сборной Бельгии Марк Вилмотс рассказал о том, почему он не считает свою команду одним из фаворитов Евро-2016.

– Когда в 2009 году вы начали работать в сборной Бельгии помощником Дика Адвоката, она занимала 68-ю строку в рейтинге ФИФА. Сегодня она – вторая вслед за Аргентиной. Если бы кто-то сказал вам 7 лет назад, что такое произойдет, что бы вы ответили?

– «Ты, наверное, сумасшедший!» За последние 34 года Бельгии ни разу не удавалось выйти подряд в финальную часть чемпионатов мира и Европы. Нынешняя команда бьет рекорды. Ей не хватает только титула. Но я понимаю, что выиграть его – самое сложное. Успех определяется порой не зависящими от тебя факторами. Знаю это по своему опыту.

– Именно поэтому не соглашаетесь с теми, кто называет Бельгию фаворитом?

– Нет, трезво оцениваю наши силы. Потому что не люблю болтать, а предпочитаю работать. Чемпионат во Франции получается для нас непростым, поэтому скажу, что сборная Бельгии может добиться успеха, но может и вылететь.

– Кто тогда фавориты?

– Испания, Германия и Франция. Они уже выигрывали чемпионат Европы и по составу превосходят остальных. Мы где-то под ними.

– И все же Бельгия ждет от сборной многого. Страна, пережившая весной атаки террористов, хочет праздника.

– Это так, однако, 23 футболиста не способны изменить все сразу. Жизнь уже не будет прежней. Но сборная может сделать людей счастливыми. Ее задача побеждать. Она уже и так добилась того, что бельгийцы могут гордиться своей командой.