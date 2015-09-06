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    • Вилмотс: «Мы должны сохранять концентрацию, этот турнир богат на сюрпризы»

    Вилмотс: «Мы должны сохранять концентрацию, этот турнир богат на сюрпризы»

    Главный тренер сборной Бельгии Марк Вилмотс поделился ожиданиями от предстоящего матча квалификации Евро-2016 против Кипра.

    «У Бентеке все хорошо. Врачи отлично с ним поработали. Он готов на все сто процентов. Остальные игроки также в порядке. В плане тактики никаких изменений не будет. Наши действия будут зависеть от того, как будет проходить матч. Теперь мы лучше исполняем стандарты. Как видите, по сравнению с чемпионатом мира в Бразирнир богат на сюрпризылии мы более точно подаем угловые. Думаю, мы выйдем из группы с 21 или 22 очками.

    Ждем сложного матча на Кипре. У соперника пять изменений в составе по сравнению с нашим предыдущим матчем в Брюсселе. Мы должны сохранять концентрацию и осторожность. Этот турнир богат на сюрпризы. Мы должны помнить, что в настоящее время происходит со сборными Италии и Нидерландов», – отметил Вилмотс.

    Источник: УЕФА

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    06.09.2015 09:19
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