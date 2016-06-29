Вилмотс: «Я не буду приставлять к Бэйлу опекуна»

Главный тренер сборной Бельгии Марк Вилмотс поделился своим мнением о команде Уэльса, с которой его подопечным предстоит встретиться в четвертьфинале Евро-2016.

«Уэльс мы знаем очень хорошо. Эта команда очень выросла, в ее составе есть два топ-игрока – Рэмзи и Бэйл.

В квалификации мы потерпели поражение из-за индивидуальной ошибки. Но с другой стороны, у нас в том матче тоже было множество моментов.

Бэйл играет роль свободного художника, появляется повсюду – на флангах и в центре нападения. Однако я не буду приставлять к нему опекуна, будем следить за ним коллективно», – сказал Вильмотс.

Матч Уэльс – Бельгия состоится в пятницу, 1 июля. Начало – в 22:00.