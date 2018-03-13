Вильмотс отнес Де Брюйне к числу лучших футболистов мира

Бывший главный тренер сборной Бельгии Марк Вилмотс относит полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне к числу лучших футболистов мира.

«У Де Брюйне нога как у Зидана. Кевин отлично видит игру, читает ее.

Для сравнения – многие другие футболисты должны сначала подумать, когда получают мяч. Кевин же касается мяча и уже знает свой следующий шаг. Это показатель высокого уровня!» – приводит слова Вилмотса HLN.

В текущем сезоне 26-летний футболист провел 20 матчей в Премьер-лиге, забив в них семь голов и отдав 14 результативных передач.