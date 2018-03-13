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    Вильмотс отнес Де Брюйне к числу лучших футболистов мира

    Бывший главный тренер сборной Бельгии Марк Вилмотс относит полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне к числу лучших футболистов мира.

    «У Де Брюйне нога как у Зидана. Кевин отлично видит игру, читает ее.

    Для сравнения – многие другие футболисты должны сначала подумать, когда получают мяч. Кевин же касается мяча и уже знает свой следующий шаг. Это показатель высокого уровня!» – приводит слова Вилмотса HLN.

    В текущем сезоне 26-летний футболист провел 20 матчей в Премьер-лиге, забив в них семь голов и отдав 14 результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.03.2018 11:04
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 13 марта 2018, 13:44

      Хороший игрок и роль его в МС велика.

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 13 марта 2018, 11:46

      Полностью поддерживаю! Игрок от Бога!

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 13 марта 2018, 11:17

      Вильмотс отнёс Де Брюйне к лучшим футболистам мира.Как отнес,руками взял и унёс что ли???(сарказм)
      Согласен с ним полностью,Кевин ТОПовый игрок,а Сити с ним повезло!!!

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