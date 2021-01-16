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  • IFFHS признала Лева лучшим тренером десятилетия в сборных, Шевченко занял 17-е место

IFFHS признала Лева лучшим тренером десятилетия в сборных, Шевченко занял 17-е место

16 января 2021, 09:51
11

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших тренеров национальных сборных в период с 2011 по 2020 год.

Первое место занял победитель ЧМ-2014 Йоахим Лев из сборной Германии. На второй строчке оказался Дидье Дешам, выигравший со сборной Франции ЧМ-2018.

17-м в рейтинге стал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Топ-10 лучших тренеров десятилетия в сборных по версии IFFHS:

1. Йоахим Лев (Германия);

2. Дидье Дешам (Франция);

3. Тите (Бразилия);

4. Оскар Табарес (Уругвай);

5. Фернанду Сантуш (Португалия);

6. Висенте Дель Боске (Испания);

7. Роберто Мартинес (Бельгия);

8. Хосе Пекерман (Аргентина);

9. Марк Вилмотс (Бельгия);

10. Гарет Саутгейт (Англия).

IFFHS признала Симеоне лучшим клубным тренером десятилетия

Источник: IFFHS
Весь мир Пекерман Хосе Саутгейт Гарет Лев Йоахим Дель Боске Висенте Мартинес Роберто Дешам Дидье Табарес Оскар Сантуш Фернанду Вилмотс Марк Тите Шевченко Андрей
Комментарии (11)
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ItalianFootball
1610780209
Что тут Пекерман делает ???
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ilichkadr
1610780251
А где же наш чабан? Видимо отказался от участия..............
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Play
1610783117
А де Черчесов?
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Бенедиктус
1610785137
Черчесов, как нулевой тренер, находится на нулевом месте.
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portero
1610786464
Черчесов достойно занимает место в третьей сотне, потому и упоминать не стали.
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fabo78
1610787319
Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " fabo ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com
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zigbert
1610812712
Златко Далич должен быть в десятке.
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Hektor 84
1610829294
А какое место космический Стас занял?
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