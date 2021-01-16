IFFHS признала Лева лучшим тренером десятилетия в сборных, Шевченко занял 17-е место

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших тренеров национальных сборных в период с 2011 по 2020 год.

Первое место занял победитель ЧМ-2014 Йоахим Лев из сборной Германии. На второй строчке оказался Дидье Дешам, выигравший со сборной Франции ЧМ-2018.

17-м в рейтинге стал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Топ-10 лучших тренеров десятилетия в сборных по версии IFFHS:

1. Йоахим Лев (Германия);

2. Дидье Дешам (Франция);

3. Тите (Бразилия);

4. Оскар Табарес (Уругвай);

5. Фернанду Сантуш (Португалия);

6. Висенте Дель Боске (Испания);

7. Роберто Мартинес (Бельгия);

8. Хосе Пекерман (Аргентина);

9. Марк Вилмотс (Бельгия);

10. Гарет Саутгейт (Англия).

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