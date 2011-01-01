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    IFFHS признала Лева лучшим тренером десятилетия в сборных, Шевченко занял 17-е место

    Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших тренеров национальных сборных в период с 2011 по 2020 год.

    Первое место занял победитель ЧМ-2014 Йоахим Лев из сборной Германии. На второй строчке оказался Дидье Дешам, выигравший со сборной Франции ЧМ-2018.

    17-м в рейтинге стал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

    Топ-10 лучших тренеров десятилетия в сборных по версии IFFHS:

    1. Йоахим Лев (Германия);

    2. Дидье Дешам (Франция);

    3. Тите (Бразилия);

    4. Оскар Табарес (Уругвай);

    5. Фернанду Сантуш (Португалия);

    6. Висенте Дель Боске (Испания);

    7. Роберто Мартинес (Бельгия);

    8. Хосе Пекерман (Аргентина);

    9. Марк Вилмотс (Бельгия);

    10. Гарет Саутгейт (Англия).

    IFFHS признала Симеоне лучшим клубным тренером десятилетия

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    Источник: IFFHS

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    Сегодня, 09:51
    Комментарии8
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      Рейтинг: +10

      fabo78 1 минуту назад

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " fabo ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com

      0
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      Рейтинг: +842

      FROL001 9 минут назад

      Физрук Тедеска занял только 666 место среди клубных тренеров. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +44304

      portero 15 минут назад

      Черчесов достойно занимает место в третьей сотне, потому и упоминать не стали.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +650

      Бенедиктус 37 минут назад

      Черчесов, как нулевой тренер, находится на нулевом месте.

      1
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      Рейтинг: +1460

      Play 1 час назад

      А де Черчесов?

      0
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      Рейтинг: +9998

      ilichkadr 1 час назад

      А где же наш чабан? Видимо отказался от участия..............

      2
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      Рейтинг: +1652

      ItalianFootball 1 час назад

      Что тут Пекерман делает ???

      0
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      Рейтинг: +2710

      Из Твери Леха > ItalianFootball 11 минут назад

      действительно странно. Колумбия вроде звезд с неба не хватала.

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