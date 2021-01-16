IFFHS признала Лева лучшим тренером десятилетия в сборных, Шевченко занял 17-е место

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших тренеров национальных сборных в период с 2011 по 2020 год.
Первое место занял победитель ЧМ-2014 Йоахим Лев из сборной Германии. На второй строчке оказался Дидье Дешам, выигравший со сборной Франции ЧМ-2018.
17-м в рейтинге стал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.
Топ-10 лучших тренеров десятилетия в сборных по версии IFFHS:
1. Йоахим Лев (Германия);
2. Дидье Дешам (Франция);
3. Тите (Бразилия);
4. Оскар Табарес (Уругвай);
5. Фернанду Сантуш (Португалия);
6. Висенте Дель Боске (Испания);
7. Роберто Мартинес (Бельгия);
8. Хосе Пекерман (Аргентина);
9. Марк Вилмотс (Бельгия);
10. Гарет Саутгейт (Англия).
IFFHS признала Симеоне лучшим клубным тренером десятилетия