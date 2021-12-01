Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»

    Хосе Пекерман

    Тренер
    Имя Хосе
    Фамилия Пекерман
    Команда Венесуэла
    Гражданство Аргентина
    Дата рождения 3 сентября 1949
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Венесуэла 6 4 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    09.06.2022 Саудовская Аравия 0 : 1 Венесуэла
    01.06.2022 Мальта 0 : 1 Венесуэла
    27.09.2022 ОАЭ 0 : 4 Венесуэла
    22.09.2022 Исландия 1 : 0 Венесуэла
    15.11.2022 Венесуэла 2 : 2 Панама
    20.11.2022 Венесуэла 2 : 1 Сирия
    • Читайте нас: 
    11