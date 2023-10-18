Статистика по турнирам

Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2021/2022 Чемпионат мира 2018 Товарищеские матчи. Сборные 2017 Кубок Америки 2016 Кубок Америки 2015 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Чемпионат мира 2006