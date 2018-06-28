Пекерман: «Травма Хамеса? Он поехал на обследование, надеемся на хорошие новости»

Главный тренер сборной Колумбии Хосе Пекерман прокомментировал замену полузащитника Хамеса Родригеса в матче 3-го тура группового этапа ЧМ против Сенегала (1:0). Игрок покинул поле на 31-й минуте из-за травмы.

«Замена Хамеса? Не хотел бы сейчас это комментировать. Он тренировался нормально до вчерашнего дня, мог наносить удары. Не было признаков никакой травмы.

Но если честно, я не знаю, каково сейчас его состояние. Пока нет информации, что с ним. Нужно подождать, он сейчас поехал на обследование. Будем надеяться на хорошие новости», – сказал Пекерман.

Определились все участники 1/8 финала ЧМ