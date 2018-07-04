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    Тренер Колумбии Пекерман: «Прекрасно выступили на ЧМ в России»

    Главный тренер сборной Колумбии Хосе Пекерман оценил выступление своей команды на проходящем в России чемпионате мира-2018 после поражения от Англии в матче 1/8 финала.

    «Мы всегда знали, на что способны, и прекрасно выступили на этом чемпионате. Я никогда не говорю о будущем, по крайней мере точно не сегодня.

    Мы выложились, проделали огромную, тяжелую работу. Можем говорить только об этом матче и больше ни о чем», – сказал Пекерман.

    Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Колумбия – Англия завершился со счетом 1:1 (3:4 по пенальти). В четвертьфинале англичане встретятся со Швецией.

    Источник: Р-Спорт

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    04.07.2018 09:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 июля 2018, 12:22

      Чуть не повезло бедолагам.

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 4 июля 2018, 10:17

      Жаль,что англичан не высадили..

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