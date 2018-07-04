Тренер Колумбии Пекерман: «Прекрасно выступили на ЧМ в России»

Главный тренер сборной Колумбии Хосе Пекерман оценил выступление своей команды на проходящем в России чемпионате мира-2018 после поражения от Англии в матче 1/8 финала.

«Мы всегда знали, на что способны, и прекрасно выступили на этом чемпионате. Я никогда не говорю о будущем, по крайней мере точно не сегодня.

Мы выложились, проделали огромную, тяжелую работу. Можем говорить только об этом матче и больше ни о чем», – сказал Пекерман.

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Колумбия – Англия завершился со счетом 1:1 (3:4 по пенальти). В четвертьфинале англичане встретятся со Швецией.