Колумбия посвятила победу над Польшей хавбеку Санчесу. Фанаты хотели убить его за матч с Японией

Главный тренер сборной Колумбии Хосе Пекерман прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа ЧМ против Польши (3:0).

«Вначале хотелось бы сказать несколько слов о Карлосе Санчесе, поскольку последние дни он столкнулся с непростой ситуацией. Мы всей командой старались поддержать его, этот результат хотели бы посвятить ему.

Этот матч был очень важным, поэтому мы подготовились к нему, продемонстрировав многое из того, что планировали. Потихоньку мы находим свою лучшую форму, мы всегда хотели играть именно так», – сказал Пекерман.

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