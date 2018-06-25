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  • Колумбия посвятила победу над Польшей хавбеку Санчесу. Фанаты хотели убить его за матч с Японией

Колумбия посвятила победу над Польшей хавбеку Санчесу. Фанаты хотели убить его за матч с Японией

25 июня 2018, 01:06
7

Главный тренер сборной Колумбии Хосе Пекерман прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа ЧМ против Польши (3:0).

«Вначале хотелось бы сказать несколько слов о Карлосе Санчесе, поскольку последние дни он столкнулся с непростой ситуацией. Мы всей командой старались поддержать его, этот результат хотели бы посвятить ему.

Этот матч был очень важным, поэтому мы подготовились к нему, продемонстрировав многое из того, что планировали. Потихоньку мы находим свою лучшую форму, мы всегда хотели играть именно так», – сказал Пекерман.

Болельщики хотят убить игрока сборной Колумбии Санчеса за удаление в матче с японцами

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Колумбия Польша Санчес Карлос Пекерман Хосе
Комментарии (7)
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Чуни Муни
1529894165
Ни одного слова про фанатов в этой статейке не нашёл. Интересно почему так озаглавили? Совсем плохие.
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спанчес
1529896381
я думаю если из группы выйдут спанчес будет жить
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Стаz
1529902594
Помнится такое уже было, по-моему в 94-м
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Чикомас
1529910236
Суровые ребята...У нас даже Кутепова никто не хочет убивать..Так..обматерить...
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zigbert
1529916208
Заголовок выглядит угрожающе.
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