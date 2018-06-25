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    Колумбия посвятила победу над Польшей хавбеку Санчесу. Фанаты хотели убить его за матч с Японией

    Главный тренер сборной Колумбии Хосе Пекерман прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа ЧМ против Польши (3:0).

    «Вначале хотелось бы сказать несколько слов о Карлосе Санчесе, поскольку последние дни он столкнулся с непростой ситуацией. Мы всей командой старались поддержать его, этот результат хотели бы посвятить ему.

    Этот матч был очень важным, поэтому мы подготовились к нему, продемонстрировав многое из того, что планировали. Потихоньку мы находим свою лучшую форму, мы всегда хотели играть именно так», – сказал Пекерман.

    Болельщики хотят убить игрока сборной Колумбии Санчеса за удаление в матче с японцами

    Источник: ТАСС

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    25.06.2018 01:06
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 25 июня 2018, 11:43

      Заголовок выглядит угрожающе.

      1
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 25 июня 2018, 10:03

      Суровые ребята...У нас даже Кутепова никто не хочет убивать..Так..обматерить...

      1
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 25 июня 2018, 07:56

      Помнится такое уже было, по-моему в 94-м

      1
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      ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik > Стаz 25 июня 2018, 09:32

      Да. Футболиста Эскобара убили на родине. За сборную Колумбии играть опасно. Ошибка в игре может стоить жизни.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +915

      спанчес 25 июня 2018, 06:13

      я думаю если из группы выйдут спанчес будет жить

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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 25 июня 2018, 05:36

      Ни одного слова про фанатов в этой статейке не нашёл. Интересно почему так озаглавили? Совсем плохие.

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset > Чуни Муни 25 июня 2018, 08:04

      https://bombardir.ru/news/548394-Bolelschiki-hotyat-ubit-igroka-sbornoy-Kolumbii-Sanchesa-za-udalenie-v-matche-s-yaponcami
      Ссылка на эту новость есть в статье. Просто тут настолько криворукие новости пишут, что даже ссылку нормально вставить не могут.

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