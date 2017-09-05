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    Хамес сыграет против сборной Бразилии

    Полузащитник «Реала» и сборной Колумбии Хамес Родригес имеет все шансы выйти на поле в матче отборочного этапа чемпионата мира-2018 против сборной Бразилии. Футболист залечил травму бедра и готов сыграть в важном матче для своей национальной команды.

    «Хамес сможет сыграть, потому что он восстановился и готов выйти на поле. Сейчас он находится в хорошей форме», – приводит слова главного тренера сборной Колумбии Хосе Пекермана Sport.es.

    Матч Колумбия – Бразилия состоится во вторник, 5 сентября, в 23:30 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.09.2017 10:16
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