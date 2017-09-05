Хамес сыграет против сборной Бразилии

Полузащитник «Реала» и сборной Колумбии Хамес Родригес имеет все шансы выйти на поле в матче отборочного этапа чемпионата мира-2018 против сборной Бразилии. Футболист залечил травму бедра и готов сыграть в важном матче для своей национальной команды.

«Хамес сможет сыграть, потому что он восстановился и готов выйти на поле. Сейчас он находится в хорошей форме», – приводит слова главного тренера сборной Колумбии Хосе Пекермана Sport.es.

Матч Колумбия – Бразилия состоится во вторник, 5 сентября, в 23:30 по московскому времени.