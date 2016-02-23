Пекерман: «Переход Фалькао в китайский клуб неудобен»

Главный тренер сборной Колумбии Хосе Пекерман не советует нападающему "Челси" Радамелю Фалькао принимать предложения китайских команд.

"Каждый волен выбирать то, что считает нужным, но переход Фалькао в китайский клуб неудобен с точки зрения перелетов в расположение национальной команде. Фалькао способен конкурировать и хорошо работать в любой команде и в любом чемпионате, но дальние перелеты будут сокращать время для восстановления, в связи с чем количество травм увеличится", - сказал он.

Напомним, что сейчас Фалькао на правах аренды выступает за "Челси".