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    Оскар Табарес

    Тренер
    Имя Оскар
    Фамилия Табарес
    Гражданство Уругвай
    Дата рождения 3 марта 1947
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Уругвай 5 2 1 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    19.06.2021 Аргентина 1 : 0 Уругвай
    22.06.2021 Уругвай 1 : 1 Чили
    25.06.2021 Боливия 0 : 2 Уругвай
    29.06.2021 Уругвай 1 : 0 Парагвай
    04.07.2021 Уругвай 0(2) : 0(4) Колумбия
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