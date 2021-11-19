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Оскар Табарес
Главные новости
13 марта
23:44
«Опять пенальти из воздуха»: Мостовой раскритиковал судейство в матче «Ростов» – «Пари НН»
23:08
Дзюба не полетел на матч с «Акроном» по двум причинам
1
22:57
Фото
Джорджина выложила новые фото со смелым декольте
22:39
В «Реале» определились с преемником для Анчелотти
1
22:10
Еще два клуба РПЛ обратились в ЭСК РФС
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Все новости
13 марта
23:50
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23:35
Форвард «Ланса» сделал самый быстрый хет-трик за последние 50 сезонов Лиги 1
23:29
Зобнин рассказал, почему «Спартак» пропустил 2 гола в 3 матчах подряд
23:19
«Милан» играет в Серии А без итальянцев в старте впервые в 3-очковую эпоху
1
22:49
Фото
ЦСКА продлил контракт с 17-летним воспитанником – неделю назад он дебютировал за главную команду
22:31
Стали известны сроки восстановления Барриоса и Сергеева
22:25
Флик объяснил, почему не будет вызывать Мюллера в сборную Германии
21:55
Экс-судья Итурральде заявил о давлении со стороны президента «Реала» Переса в 2010 году
3
21:44
Кубковый матч «Спартак» – «Урал» посетят несколько тысяч школьников
3
21:35
Фото
Украинская порноактриса оценила внешность Мудрика: ей не понравилась одна деталь
12
21:30
«Ювентус» задумался о продаже Погба – он может пропустить больше, чем ожидалось
21:23
Экс-защитник сборной России Новосельцев в стихах объявил о завершении карьеры
21:14
Эдена Азара удивило назначение Тедеско в сборную Бельгии
20:59
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Факелом» (3:2)
6
20:49
Фото
«Бавария» будет сотрудничать с клубом МЛС в развитии молодых талантов
20:31
«Тоттенхэм» хочет купить лучшего вратаря ЧМ-2022
20:20
Агент Селюк: «Может Дзюбе не 34 года, а уже 50?»
1
20:00
Хави отреагировал на акцию фанатов «Атлетика» – они скандировали «В Сегунду!»
19:50
«Лучше сыграть со сборной Медиалиги»: Радимов доволен не всеми соперниками России по новому турниру
4
19:42
Основной игрок «ПСЖ» за 2 дня до матча с «Баварией» отдыхал в клубе до 6 утра
2
19:39
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Карадениз перед началом матча «Рубина» покатил мяч на Лисаковича. Через две минуты белорус забил в стиле Гекдениза
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18:55
Радимов назвал три главных разочарования 19-го тура РПЛ
4
18:40
Петржела назвал преемника Семака в «Зените»
1
18:33
Директор «Шахтера»: «ФИФА просто обворовала украинские клубы. Верните нам игроков!»
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Оскар Табарес
Тренер
Имя
Оскар
Фамилия
Табарес
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
3 марта 1947
Статистика
Новости
Статьи
Посты
Статистика по турнирам
Кубок Америки 2021
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2021/2022
Кубок Америки 2019
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2016
Кубок Америки 2015
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Чемпионат мира 2014
Кубок Конфедераций 2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Интерконтинентальный плей-офф 2013
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Кубок Америки 2011
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Чемпионат мира 2010
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Уругвай
5
2
1
2
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
19.06.2021
Аргентина
1 : 0
Уругвай
22.06.2021
Уругвай
1 : 1
Чили
25.06.2021
Боливия
0 : 2
Уругвай
29.06.2021
Уругвай
1 : 0
Парагвай
04.07.2021
Уругвай
0(2) : 0(4)
Колумбия
19 ноября 2021
22:47
Табарес покинул сборную Уругвая после 15 лет работы
2
16 января 2021
09:51
IFFHS признала Лева лучшим тренером десятилетия в сборных, Шевченко занял 17-е место
11
30 июня 2019
09:11
Тренер Уругвая Табарес: «Мы должны принять поражение и поздравить Перу»
25 июня 2019
13:51
Табарес – первый тренер в истории, который провел 200 матчей во главе одной сборной
7
17 ноября 2018
10:40
Тренер сборной Уругвая Табарес: «В игре с бразильцами мы не справлялись с Неймаром»
4 октября 2018
19:11
Тренер сборной Уругвая Табарес дважды включен в Книгу рекордов Гиннесса
10
21 сентября 2018
19:34
71-летний Табарес продлил контракт со сборной Уругвая до 2022 года
1
5 июля 2018
21:41
Тренер Уругвая: «ЧМ в России? Лучший турнир в истории»
13
1 июля 2018
00:51
Табарес: «Мы в России, чтобы дойти до финала чемпионата мира-2018»
3
30 июня 2018
22:06
Табарес – Сантуш – самое возрастное тренерское противостояние в истории чемпионатов мира
1
29 июня 2018
20:33
Тренер Уругвая: «Нам предстоит играть с Роналду? У нас нет бессонницы из-за этого»
3
15 июня 2018
07:54
Табарес: «Уругвай готовился независимо от травмы Салаха, как делает это всегда»
2
9 октября 2017
18:57
Табарес: «Футбол – командный вид спорта, Месси не может один делать абсолютно все»
3
14 июня 2016
09:53
Табарес: «Уругвай провалил Кубок Америки»
1
10 июня 2016
07:55
Табарес: «Отсутствие Суареса? Это медицинская проблема»
1
6 июня 2016
07:44
Табарес: «Уругвай справедливо уступил Мексике»
29 марта 2016
06:57
Табарес: «Суарес продолжает прогрессировать»
26 марта 2016
17:17
Табарес: «Команда – это не только Суарес, но и еще 10 игроков»
15.06.2019 14:58
Главный тренер Уругвая не может ходить, но до сих пор работает. Ему 72, и он легенда
Оскар Табарес – железный человек.
24.06.2016 08:00
Укрощение строптивой: кто должен возглавить сборную России
Автор блога «Футбол в стиле Ретро» предлагает кандидатов на пост главного тренера российской сборной, включая парочку самых безумных вариантов.
4
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