Тренер Уругвая: «Нам предстоит играть с Роналду? У нас нет бессонницы из-за этого»

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес поделился мнением об игре форварда Португалии Криштиану Роналду. Команды встретятся в 1/8 финала ЧМ.

«Роналду – топовый игрок. У него огромные возможности, но игру надо планировать против соперника. Криштиану – лидер, но он не будет играть только против Година, мы постараемся сдержать его коллективными действиями. У нас нет бессонницы из-за Роналду.

Нельзя быть рассеянными. Девять игроков в этой комндаы – чемпионы Европы. Но мы должны сыграть, у нас есть желание.

Мы работает вместе 12 лет. Думаю, на этом ЧМ мы приблизились к тому, чего хотим максимально близко», – сказал Табарес.

Матч Уругвай – Португалия пройдет завтра в Сочи.