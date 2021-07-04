Статистика по турнирам

Кубок Америки 2021 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2021/2022 Кубок Америки 2019 Чемпионат мира 2018 Кубок Америки 2016 Кубок Америки 2015 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Кубок Конфедераций 2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Интерконтинентальный плей-офф 2013 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Кубок Америки 2011 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Чемпионат мира 2010