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Оскар Табарес
Статистика
Оскар Табарес - статистика
Уругвай
3 марта 1947 (79)
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Статистика по турнирам
Кубок Америки 2021
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2021/2022
Кубок Америки 2019
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2016
Кубок Америки 2015
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Чемпионат мира 2014
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Отборочные матчи к ЧМ-2014. Интерконтинентальный плей-офф 2013
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Кубок Америки 2011
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Чемпионат мира 2010
Команда
И
В
П
Н
Уругвай
5
2
1
2
Кубок Америки, 1/4 финала
Уругвай
0 : 0
04.07.2021
Колумбия
Кубок Америки, 5 тур
Уругвай
1 : 0
29.06.2021
Парагвай
Кубок Америки, 4 тур
Боливия
0 : 2
25.06.2021
Уругвай
Кубок Америки, 3 тур
Уругвай
1 : 1
22.06.2021
Чили
Кубок Америки, 2 тур
Аргентина
1 : 0
19.06.2021
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