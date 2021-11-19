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Оскар Табарес
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Оскар Табарес - новости
Уругвай
3 марта 1947 (79)
Тренер
Статистика
Новости
Табарес покинул сборную Уругвая после 15 лет работы
2021.11.19 22:47
2
IFFHS признала Лева лучшим тренером десятилетия в сборных, Шевченко занял 17-е место
2021.01.16 09:51
11
Тренер Уругвая Табарес: «Мы должны принять поражение и поздравить Перу»
2019.06.30 09:11
Табарес – первый тренер в истории, который провел 200 матчей во главе одной сборной
2019.06.25 13:51
7
Тренер сборной Уругвая Табарес: «В игре с бразильцами мы не справлялись с Неймаром»
2018.11.17 10:40
Тренер сборной Уругвая Табарес дважды включен в Книгу рекордов Гиннесса
2018.10.04 19:11
10
71-летний Табарес продлил контракт со сборной Уругвая до 2022 года
2018.09.21 19:34
1
Тренер Уругвая: «ЧМ в России? Лучший турнир в истории»
2018.07.05 21:41
13
Табарес: «Мы в России, чтобы дойти до финала чемпионата мира-2018»
2018.07.01 00:51
3
Табарес – Сантуш – самое возрастное тренерское противостояние в истории чемпионатов мира
2018.06.30 22:06
1
Тренер Уругвая: «Нам предстоит играть с Роналду? У нас нет бессонницы из-за этого»
2018.06.29 20:33
3
Табарес: «Уругвай готовился независимо от травмы Салаха, как делает это всегда»
2018.06.15 07:54
2
Табарес: «Футбол – командный вид спорта, Месси не может один делать абсолютно все»
2017.10.09 18:57
3
Табарес: «Уругвай провалил Кубок Америки»
2016.06.14 09:53
1
Табарес: «Отсутствие Суареса? Это медицинская проблема»
2016.06.10 07:55
1
Табарес: «Уругвай справедливо уступил Мексике»
2016.06.06 07:44
Табарес: «Суарес продолжает прогрессировать»
2016.03.29 06:57
Табарес: «Команда – это не только Суарес, но и еще 10 игроков»
2016.03.26 17:17
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