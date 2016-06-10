Табарес: «Отсутствие Суареса? Это медицинская проблема»

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес рассказал о причинах, по которым нападающий его команды Луис Суарес не смог помочь в матче с Венесуэлой.

«Нет никакой подоплеки. Футболист не готов играть. Это медицинская проблема. Я не собираюсь выпускать на поле игроков, не готовых на 100 процентов», – сказал Табарес.

Сборная Уругвая уступила Венесуэле во втором туре Кубка Америки со счетом 0:1. Луис Суарес продолжает восстановление после травмы. Он провел оба матча на скамейке запасных. Уругвай после двух туров замыкает турнирную таблицу группы С. Шансы на выход в четвертьфинал у команды Табареса остаются, но они минимальны.