Месси ответил на вопрос о завершении карьеры

Аргентинский футболист «Интер Майами» Лионель Месси высказался по поводу завершения игровой карьеры.

«Я буду продолжать играть до тех пор, пока не настанет подходящее время уйти, пока не почувствую, что больше не могу играть», – заявил Месси.