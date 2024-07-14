Месси ответил на вопрос о завершении карьеры

Аргентинский футболист «Интер Майами» Лионель Месси высказался по поводу завершения игровой карьеры.
«Я буду продолжать играть до тех пор, пока не настанет подходящее время уйти, пока не почувствую, что больше не могу играть», – заявил Месси.
- Лионель Месси участвует в Кубке Америки-2024. Аргентина дошла до финала. В решающем поединке за трофей аргентинцы сразятся с Колумбией.
- В случае победы Месси выиграет свой 4-й трофей на уровне сборных.
- Ранее Лионель выигрывал Кубок Америки-2021, чемпионат мира-2022, также игрок поднимал над головой кубок Финалиссимы
- Всего в активе футболиста 186 встреч в майке южноамериканской сборной. В них он сумел записать в свой актив 109 голов и 58 результативных передач.
Источник: «Бомбардир»