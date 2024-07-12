Месси ответил на обвинения в «украденном» голе в полуфинале Кубка Америки

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о своем забитом мяче в полуфинале Кубка Америки против Канады.

Аргентинцы выиграли 2:0.

Месси удвоил преимущество своей команды на 51-й минуте.

Он подставил ногу после удара по воротам Энцо Фернандеса.

В соцсетях обсуждали, что форвард украл гол у полузащитника.

«Сразу после касания я сказал Энцо, что не собирался забирать гол себе, вовсе нет. Я увидел, что голкипер лежит на газоне, что мяч медленно приближается, и моя нога сама дернулась по направлению к нему.

Я изменил траекторию. Я немного изменил ее, потому что вратарь и мой удар чуть не заблокировал.

Мы немного поговорили об этом. Казалось, что вратарь доберется до мяча, потому что он летел медленно.

Но важно то, что это помогло увеличить счет, что мы сделали его 2:0, и это нас успокоило», – объяснил Месси.

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