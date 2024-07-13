Бьелса раздражен организацией Кубка Америки в США

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса недоволен, как в США организован Кубок Америки.

Уругвайцы сыграют с Канадой в матче за 3-е место.

«Они говорили, что поля будут идеальными, но это оказалось ложью.

Они говорили, что условия для тренировок будут идеальными, но сборная Боливии вообще не могла тренироваться. Поля сделаны за три дня до турнира. Стыки между участками травы не совпадают.

Тренировочные базы катастрофичны. Боливия не может тренироваться, а они говорят: «Ничего страшного, это Боливия», – сказал Бьелса.