Кубок Америки. Уругвай Бьелсы в серии пенальти обыграл Канаду в матче за 3-е место

Уругвай оказался сильнее Канады (2:2, 4-3 пен.) в поединке за 3-е место Кубка Америки-2024.

Счет в поединке открыл уругвайский хавбек Родриго Бентанкур. Полузащитник канадской команды Исмаэль Коне установил равенство на табло. Центрфорвард Джонтан Дэвид вывел коллектив Джесси Марша вперед.

Но Уругваю удалось спастись и перевести встречу в серию пенальти. Точный удар на счету звездного нападающего Луиса Суареса. В серии 11-метровых более успешны были уругвайцы.

Кубок Америки. Матч за 3-е место

Канада – Уругвай 2:2 (1:1, 3-4 пен.)

Голы: 0:1 – Бентанкур, 8; 1:1 – Коне, 22; 2:1 – Дэвид, 88; 2:2 – Суарес, 90+2

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