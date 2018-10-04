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  • Тренер сборной Уругвая Табарес дважды включен в Книгу рекордов Гиннесса

Тренер сборной Уругвая Табарес дважды включен в Книгу рекордов Гиннесса

4 октября 2018, 19:11
10

Твиттер-аккаунт сборной Уругвая сообщил о попадании главного тренера Оскара Табареса в Книгу рекордов Гиннеса.

Специалист вошел в Книгу как тренер-рекордсмен по числу матчей с одной командой (185) и автор рекорда по наибольшему количеству чемпионатов мира (4).

Табарес возглавлял сборную Уругвая с 1988 по 1990 год, в 2006 году принял команду повторно. Под его руководством команда выиграла кубок Латинской Америки в 2010 и 2011 году. В 2011 году он был также признан лучшим тренером мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.

На минувшем первенстве мира в России уругвайцы дошли до 1/4 финала, где уступили будущим чемпионам французам со счетом 0:2.

Источник: Twitter
Чемпионат мира Уругвай Табарес Оскар
Комментарии (10)
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DOCTOR PENALTY
1538670127
Снимаю шляпу!
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серега кашин
1538670194
вот еще бы что-нибудь выиграл
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Artemka69
1538671750
Табарес просто молодец!!В его то возрасте и с такими проблемами со здоровьем!!!
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Рубик Докоян
1538674979
Не знаю сколько матчей сборная Германии провела под руководством Гельтута Шёна ( Гельмут Великолепный был у руля сборной Германии с 1964г- 1978г ) И за долго до Табареса он руководил сборной на 4-х чемпионатах мира. В 1966г - 2-е место. 1970г.- 3-е место. 1974г. 1-е место и в 1978г уже остались без медалей. Ещё победа на ЧЕ в 1972г и в 1976г. 2-е место. Поэтому историю мирового футбола надо знать, она не вчера началась. При всём уважении к Табаресу и его возрасту он один из, но не более...
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Spanich99
1538678205
он красавчик
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serppion
1539079784
Отлично понимаю, что на ЧМ-2018 нам не очень-то и хотелось упираться с Уругваем. Но, честно, с командой Табареса нам ничего не светило... Хороши засранцы!
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