Тренер сборной Уругвая Табарес дважды включен в Книгу рекордов Гиннесса

Твиттер-аккаунт сборной Уругвая сообщил о попадании главного тренера Оскара Табареса в Книгу рекордов Гиннеса.

Специалист вошел в Книгу как тренер-рекордсмен по числу матчей с одной командой (185) и автор рекорда по наибольшему количеству чемпионатов мира (4).

Табарес возглавлял сборную Уругвая с 1988 по 1990 год, в 2006 году принял команду повторно. Под его руководством команда выиграла кубок Латинской Америки в 2010 и 2011 году. В 2011 году он был также признан лучшим тренером мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.

На минувшем первенстве мира в России уругвайцы дошли до 1/4 финала, где уступили будущим чемпионам французам со счетом 0:2.