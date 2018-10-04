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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Тренер сборной Уругвая Табарес дважды включен в Книгу рекордов Гиннесса

    Твиттер-аккаунт сборной Уругвая сообщил о попадании главного тренера Оскара Табареса в Книгу рекордов Гиннеса.

    Специалист вошел в Книгу как тренер-рекордсмен по числу матчей с одной командой (185) и автор рекорда по наибольшему количеству чемпионатов мира (4).

    Табарес возглавлял сборную Уругвая с 1988 по 1990 год, в 2006 году принял команду повторно. Под его руководством команда выиграла кубок Латинской Америки в 2010 и 2011 году. В 2011 году он был также признан лучшим тренером мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.

    На минувшем первенстве мира в России уругвайцы дошли до 1/4 финала, где уступили будущим чемпионам французам со счетом 0:2.

    Источник: Twitter

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    04.10.2018 19:11
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3795

      serppion 9 октября 2018, 13:09

      Отлично понимаю, что на ЧМ-2018 нам не очень-то и хотелось упираться с Уругваем. Но, честно, с командой Табареса нам ничего не светило... Хороши засранцы!

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      Рейтинг: +25

      Spanich99 4 октября 2018, 21:36

      он красавчик

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 октября 2018, 20:42

      Не знаю сколько матчей сборная Германии провела под руководством Гельтута Шёна ( Гельмут Великолепный был у руля сборной Германии с 1964г- 1978г ) И за долго до Табареса он руководил сборной на 4-х чемпионатах мира. В 1966г - 2-е место. 1970г.- 3-е место. 1974г. 1-е место и в 1978г уже остались без медалей. Ещё победа на ЧЕ в 1972г и в 1976г. 2-е место. Поэтому историю мирового футбола надо знать, она не вчера началась. При всём уважении к Табаресу и его возрасту он один из, но не более...

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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > Рубик Докоян 4 октября 2018, 22:24

      Соль в том, что Уругвай не участвовал в чм-06, откуда они набрали 4 чм, это загадка

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      Рейтинг: +32

      Claudio Kanidja > Tyler_Stark 4 октября 2018, 22:49

      ЧМ 1990 был первым в списке)

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Tyler_Stark 6 октября 2018, 10:37

      Ниже Каниджа уже ответил, что отсчёт идёт с 1990г. Потом были 2010г, 2014г., и 2018г. Отсюда и 4-е ЧМ у него. А что касается спортивной эрудиции разного рода писарчуков, экспертов, аналитиков и иже с ними, ну чего лишний раз повторяться. Матчасть надо знать, разбираться в ней, а потом уже и высказываться по ней...

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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 4 октября 2018, 19:49

      Табарес просто молодец!!В его то возрасте и с такими проблемами со здоровьем!!!

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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 4 октября 2018, 19:23

      вот еще бы что-нибудь выиграл

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > серега кашин 4 октября 2018, 19:42

      "Под его руководством команда выиграла кубок Латинской Америки в 2010 и 2011 году"

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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 4 октября 2018, 19:22

      Снимаю шляпу!

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