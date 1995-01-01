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    Тренер Уругвая Табарес: «Мы должны принять поражение и поздравить Перу»

    Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес прокомментировал исход матча 1/4 финала Кубка Америки против Перу (основное время – 0:0). В серии пенальти победили перуанцы, а автором единственного нереализованного удара стал Луис Суарес.

    «Мы должны принять поражение, нужно уметь проигрывать. Перуанцы были лучше в серии пенальти, этим объясняется результат. Надо поздравить соперника, ничего противоречащего правилам в этой игре он не сделал», – цитирует Табареса futbol.com.uy.

    • Уругвай второй год подряд вылетает из международных турниров на стадии 1/4 финала.
    • Перуанцы в 1/2 финала сыграют с действующими чемпионами – чилийцами.
    • Уругвай брал Кубок Америки в 2011 году.

    Источник: futbol.com.uy

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