Тренер Уругвая Табарес: «Мы должны принять поражение и поздравить Перу»

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес прокомментировал исход матча 1/4 финала Кубка Америки против Перу (основное время – 0:0). В серии пенальти победили перуанцы, а автором единственного нереализованного удара стал Луис Суарес.
«Мы должны принять поражение, нужно уметь проигрывать. Перуанцы были лучше в серии пенальти, этим объясняется результат. Надо поздравить соперника, ничего противоречащего правилам в этой игре он не сделал», – цитирует Табареса futbol.com.uy.
- Уругвай второй год подряд вылетает из международных турниров на стадии 1/4 финала.
- Перуанцы в 1/2 финала сыграют с действующими чемпионами – чилийцами.
- Уругвай брал Кубок Америки в 2011 году.