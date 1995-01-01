Тренер Уругвая Табарес: «Мы должны принять поражение и поздравить Перу»

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес прокомментировал исход матча 1/4 финала Кубка Америки против Перу (основное время – 0:0). В серии пенальти победили перуанцы, а автором единственного нереализованного удара стал Луис Суарес.

«Мы должны принять поражение, нужно уметь проигрывать. Перуанцы были лучше в серии пенальти, этим объясняется результат. Надо поздравить соперника, ничего противоречащего правилам в этой игре он не сделал», – цитирует Табареса futbol.com.uy.