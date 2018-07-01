Табарес: «Мы в России, чтобы дойти до финала чемпионата мира-2018»

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против французов. Южноамериканцы намерены дойти до главной игры турнира.

«Пока я не могу вам дать полную оценку их команды. У Франции акцент игры смещeн на Килиана Мбаппе и Антуана Гризманна. Нам будет непросто, но мы постараемся навязать им наш стиль игры. Будет очень большое давление. Мы здесь, чтобы дойти до финала», – сказал Табарес.

Игра состоится 6 июля в Нижнем Новгороде.

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