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    Табарес: «Мы в России, чтобы дойти до финала чемпионата мира-2018»

    Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира-2018 против французов. Южноамериканцы намерены дойти до главной игры турнира.

    «Пока я не могу вам дать полную оценку их команды. У Франции акцент игры смещeн на Килиана Мбаппе и Антуана Гризманна. Нам будет непросто, но мы постараемся навязать им наш стиль игры. Будет очень большое давление. Мы здесь, чтобы дойти до финала», – сказал Табарес.

    Игра состоится 6 июля в Нижнем Новгороде.

    Очень важно, что сегодня зажег именно Кавани

    Источник: Sport24

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    01.07.2018 00:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 5 июля 2018, 10:15

      Нет ребята это ваша последняя игра скорее всего, но болеть буду за вас!)

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 1 июля 2018, 08:47

      французы вас выбьют

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ > Garrincha58 1 июля 2018, 10:03

      Не уверен)))
      Очень уж сильная команда, от слова «команда»

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