Очень важно, что сегодня зажег именно Кавани

Он очень долго ждал такого матча.

На свете нет ни одного топ-форварда, которому не везло бы сильнее, чем Кавани.

Однажды он рванул в загадочный, но яркий проект «ПСЖ» – и с тех пор регулярно остается в тени. То его без шансов затмевает культовый статус Ибрагимовича, то клуб выкупает очередную звездище, по ценнику которой ясно: она точно будет играть. А вот сам Кавани – не факт. Его двигают на неудобные позиции и через прессу регулярно давят слухами о трансфере очередного форварда.

Прошлый сезон в этом плане – полный капец. В Париж заехал Неймар – игрок насколько талантливый, настолько же и колючий. Он постоянно чем-то недоволен и постоянно сжирает своим эго тех, кто вокруг. Все же помнят историю о том, как Неймар поругался с Кавани из-за исполнения пенальти?

При этом Кавани без вопросов хорош. Техника, точность, мощь – все это в наборе. Уругваец невероятно стабилен и бесконечно опасен. В каком-нибудь «Арсенале» или «Атлетико» такой парень считался бы главной персоной, обволакиваемой вниманием и респектами. В «ПСЖ» все не так. Там он постоянно под риском и вне эпицентра, хотя приносит беспредельное количество пользы. Его борьба с вредом от непомерной погони клубных владельцев за атрибутами статуса – главная драма Лиги 1 последних лет пяти.

Единственный шанс Кавани сбросить весь этот груз и сиять – это командировки в Уругвай. Тут кроме него есть только Суарес, но с ним они не конфликтуют, а только ярче подсвечивают друг друга.

Наш выпускающий редактор Миша Морозов во время первого тайма написал: эти двое забивают на третьем ЧМ подряд. Я сразу подумал, что из всех этих голов вот этот дубль для Кавани – однозначно самый ценный. Не потому что пахнет четвертьфиналом, а потому что заруба с более культовым и раскрученным соперником – это прямо такая концентрированная метафора всей его карьеры в Париже.

Он так долго ждал момента, когда все прожекторы наведутся на его труд – и дождался. За него очень радостно.