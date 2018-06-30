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    Очень важно, что сегодня зажег именно Кавани


    4
    Голосов: 5
    30.06.2018 22:59
    Он очень долго ждал такого матча.

    На свете нет ни одного топ-форварда, которому не везло бы сильнее, чем Кавани.

    Однажды он рванул в загадочный, но яркий проект «ПСЖ» – и с тех пор регулярно остается в тени. То его без шансов затмевает культовый статус Ибрагимовича, то клуб выкупает очередную звездище, по ценнику которой ясно: она точно будет играть. А вот сам Кавани – не факт. Его двигают на неудобные позиции и через прессу регулярно давят слухами о трансфере очередного форварда.

    Прошлый сезон в этом плане – полный капец. В Париж заехал Неймар – игрок насколько талантливый, настолько же и колючий. Он постоянно чем-то недоволен и постоянно сжирает своим эго тех, кто вокруг. Все же помнят историю о том, как Неймар поругался с Кавани из-за исполнения пенальти?

    При этом Кавани без вопросов хорош. Техника, точность, мощь – все это в наборе. Уругваец невероятно стабилен и бесконечно опасен. В каком-нибудь «Арсенале» или «Атлетико» такой парень считался бы главной персоной, обволакиваемой вниманием и респектами. В «ПСЖ» все не так. Там он постоянно под риском и вне эпицентра, хотя приносит беспредельное количество пользы. Его борьба с вредом от непомерной погони клубных владельцев за атрибутами статуса – главная драма Лиги 1 последних лет пяти.

    Единственный шанс Кавани сбросить весь этот груз и сиять – это командировки в Уругвай. Тут кроме него есть только Суарес, но с ним они не конфликтуют, а только ярче подсвечивают друг друга.

    Наш выпускающий редактор Миша Морозов во время первого тайма написал: эти двое забивают на третьем ЧМ подряд. Я сразу подумал, что из всех этих голов вот этот дубль для Кавани – однозначно самый ценный. Не потому что пахнет четвертьфиналом, а потому что заруба с более культовым и раскрученным соперником – это прямо такая концентрированная метафора всей его карьеры в Париже.

    Он так долго ждал момента, когда все прожекторы наведутся на его труд – и дождался. За него очень радостно.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 5
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария 1 июля 2018, 10:40

      Друзья, об этом конечно не пишут, но... сердце подсказывает, что Суарес вполне возможно выступает последний сезон, что его карьера будто клонится к закату...он во всех матчах феерично играет первые 15-20 мин, потом загасает а во втором тайме его как правило тоже не видно. Еще тревожный звоночек, защитник Лаксальт играет в нападении часто, такое ощущение будто бы готовится замена Суаресу...вообще Лаксальт по моему пытается пойти по стопам Неймара, те же вечно недовольные рожи, а когда Каванни забил второй мяч, его аж перекосило всего....насчет таланта тоже спорно...да и рост для нападающего не очень * как и у Нея) Что думаете?

      0
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      Рейтинг: +545

      T_REX > Мария Мария 1 июля 2018, 11:23

      Карьера к закату вот только именно СУАРЕС сделал 2 паса после которых были забиты 2 гола, а Лаксальт всегда играл чисто на левой бровке, а тут сразу вывод намечается, если в футболе нихрена не понимаете, то и нечего соваться и на будущее Суарес и Кавани нападающие разных планов, один техничный, Кавани, другой таран, Суарес, и это видно по играм их за ПСЖ и Барселону

      1
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария > T_REX 1 июля 2018, 11:34

      по ПСЖ вообще мало что понятно про Кавани, там Неймар оттягивает одеяло на себя, а то что выносливость у Суареса не такая уже как раньше - это многие заметили, кто очень даже разбирается в футболе.

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      Рейтинг: +545

      T_REX > Мария Мария 1 июля 2018, 12:14

      Хахаххахахах, выйди на поле в +30 в 17-00 и побегай хотя бы 1 километр и можешь себе сразу гроб заказывать, а Неймар твой полсезона травмы залечивал, а Суарес, как помню, еще за Аякс и Ливер играл тараном

      1
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      Рейтинг: +260

      XoVoS 1 июля 2018, 05:01

      Эл Матодор

      1
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      Рейтинг: +591

      SinyaaPyll 30 июня 2018, 23:27

      Скажите, пожалуйста, жёлтые карточки "сгорают" после четвертьфинала?

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > SinyaaPyll 1 июля 2018, 08:14

      да

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 30 июня 2018, 23:15

      Уругвай играл на 5+, так боролись, будто это финал ЧМ. Все молодцы, но особенно хотелось бы выделить Кавани, Суареза, Година и Лаксальта. А какие финты уругвайцы закладывали, бразильцам бы посмотреть на это))
      Кавани скорейшего выздоровления.

      2
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария > Cules2013 1 июля 2018, 10:43

      да уж без Кавани будет плохо, как и без Суареса....скажите, может я что-то не понимаю, но что такого сделал в этом матче Лаксальт, кроме того что создавал геморрой Муслере возле ворот (постоянно пробивали через него) и лично мне "трепал нервы", зачем он так широко растопыривает ноги, он не думает что можно пробить гол прямо между его ног, при таком шпагате обзор прекрасный...а голкиперу видимость все таки загораживает. Не видела до сих пор ни у кого этого шпагата, в бадминтоне только)))

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Мария Мария 1 июля 2018, 15:41

      хорошо боролся, были неплохие отборы, да и вообще один из самых активных игроков в команде. и в концовке не подсел физически.

      0
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 30 июня 2018, 23:13

      Здоровья,Матадор!!!

      6
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 30 июня 2018, 23:12

      Мбаппе и Кавани-герои дня!!!

      4
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      Рейтинг: +213

      nik_59 30 июня 2018, 23:04

      Молодчина!!!

      3
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