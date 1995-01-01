Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес провел 200-й матч на своем посту.

Юбилейной стала игра 3-го тура группового этапа Кубка Америки-2019 против Чили.

Как сообщает Opta, Табарес – первый тренер в истории, который провел 200 матчей во главе одной сборной.