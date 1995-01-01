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    Табарес – первый тренер в истории, который провел 200 матчей во главе одной сборной

    Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес провел 200-й матч на своем посту.

    Юбилейной стала игра 3-го тура группового этапа Кубка Америки-2019 против Чили.

    Как сообщает Opta, Табарес – первый тренер в истории, который провел 200 матчей во главе одной сборной.

    • 72-летний специалист возглавляет уругвайцев с 2006 года.
    • В 2011 году команда выиграла Кубок Америки, а в 2010-м дошла до полуфинала чемпионата мира.
    • В 2016 году у Табареса диагностировали синдром Гийена – Барре, из-за которого он передвигается на инвалидной коляске.

    Источник: Opta

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    Сегодня, 13:51
    Комментарии5
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      Рейтинг: +895

      lek! 55 секунд назад

      Здоровья ему , самое главное дух.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1166

      x-x-x-x-x 1 минуту назад

      а Арсен разве мало провел с Арсеналом или клубный не считается?

      0
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      ...
      Рейтинг: +895

      lek! > x-x-x-x-x 18 секунд назад

      Написано же , во главе сборной.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      absent32 42 минуты назад

      сильный мужик!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +103

      GreyDM 1 час назад

      Крутой Дедулька!!!

      2
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