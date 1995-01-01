Здоровья ему , самое главное дух.
Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес провел 200-й матч на своем посту.
Юбилейной стала игра 3-го тура группового этапа Кубка Америки-2019 против Чили.
Как сообщает Opta, Табарес – первый тренер в истории, который провел 200 матчей во главе одной сборной.
- 72-летний специалист возглавляет уругвайцев с 2006 года.
- В 2011 году команда выиграла Кубок Америки, а в 2010-м дошла до полуфинала чемпионата мира.
- В 2016 году у Табареса диагностировали синдром Гийена – Барре, из-за которого он передвигается на инвалидной коляске.