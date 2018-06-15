Табарес: «Уругвай готовился независимо от травмы Салаха, как делает это всегда»

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес не берет во внимание возможное появление в составе сборной Египта Мохамеда Салаха после травмы.

«Я думаю, что мы в хорошей форме, достаточно хорошем положении. Все матчи в мире, а тем более на чемпионате мира, полны сюрпризов. У нас огромное уважение к сборной Египта. Конечно, Египет может нас разбить, но у нас неплохой шанс на победу в этой игре.

Что касается Салаха – был бы очень рад, если бы он смог выступить после травмы. Это, конечно, матч мечты после такой травмы.

Не знаю, как он восстанавливается, поэтому не могу сказать, в какой он форме. Мы не подготовили стратегию, готовились независимо от Салаха, как делаем всегда. Если будет Салах, нам нужно будет играть осторожно и контролировать его», – сказал Табарес.

Матч первого тура в группе А Египет – Уругвай пройдет на «Екатеринбург Арене» в пятницу, 15 июня, в 15:00 по московскому времени.