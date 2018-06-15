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    Табарес: «Уругвай готовился независимо от травмы Салаха, как делает это всегда»

    Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес не берет во внимание возможное появление в составе сборной Египта Мохамеда Салаха после травмы.

    «Я думаю, что мы в хорошей форме, достаточно хорошем положении. Все матчи в мире, а тем более на чемпионате мира, полны сюрпризов. У нас огромное уважение к сборной Египта. Конечно, Египет может нас разбить, но у нас неплохой шанс на победу в этой игре.

    Что касается Салаха – был бы очень рад, если бы он смог выступить после травмы. Это, конечно, матч мечты после такой травмы.

    Не знаю, как он восстанавливается, поэтому не могу сказать, в какой он форме. Мы не подготовили стратегию, готовились независимо от Салаха, как делаем всегда. Если будет Салах, нам нужно будет играть осторожно и контролировать его», – сказал Табарес.

    Матч первого тура в группе А Египет – Уругвай пройдет на «Екатеринбург Арене» в пятницу, 15 июня, в 15:00 по московскому времени.

    Источник: Р-Спорт

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    15.06.2018 07:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 15 июня 2018, 11:49

      Правильно,контролируйте Салаха что бы он не получил травму...

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    • ...
      Рейтинг: +585

      tilvan 15 июня 2018, 11:26

      такое ощущение, что Табарес уже вечность тренирует Уругвай

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